Nino Frassica a Sanremo 2022: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, libro, prima moglie, laurea, film, Paola Minaccioni, Don Matteo

Sta per debuttare la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e i primi big in gara saliranno sul palco dell’Ariston. Ma non gli ospiti speciali non mancheranno: dopo i Maneskin e i Meduza, arriveranno anche Raoul Bova e Nino Frassica, che presto torneranno su Rai 1 per la fiction ‘Don Matteo’. Ma conosciamoli meglio!

Nino Frassica: chi è, età, carriera

Nino Frassica, all’anagrafe Antonino Frassica, è nato a Messina l’11 dicembre del 1950. Dopo aver militato tre anni nell’Arma dei Carabinieri, ha fatto ritorno a Messina, sua città natale.

Prima di diventare l’attore che è oggi, ha partecipato ad alcuni spettacolo teatrali nella sua terra. Nino si è fatto notare da Renzo Arbore grazie ad un eccentrico messaggio lasciato sulla segreteria telefonica. Il musicista pugliese, nel 1983, lo ha chiamato per interpretare la parte del tecnico di Tele Ottaviano e sempre con Arbore Nino ha partecipato nel 1985 al varietà Quelli della notte, nella parte di frate Antonino da Scasazza.

La comicità di Nino Frassica si basa soprattutto sull’eloquio surreale: il gioco di parole improbabili, le frasi lapalissiane, il discorso non-sense. Uno dei suoi ultimi successi è la fiction televisiva Don Matteo, cominciata nel 1999 e giunta alla dodicesima serie, con Terence Hill, Flavio Insinna e Simone Montedoro. In Don Matteo Nino interpreta il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini.

Nino Frassica: chi è la moglie, figli

Nino Frassica nel 2018 ha sposato Barbara Exignotis, dopo una convivenza durata 10 anni. L’attore ha già un matrimonio alle spalle: l’ex moglie è Daniela Conti, un’attrice teatrale che Nino ha sposato nel 1985. I due però nel 1993 hanno deciso di divorziare.