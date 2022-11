Nino Frassica, chi è la moglie Barbara Exignotis: età, carriera, vita privata, Instagram

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica. I due sono sposati dal 2018 seppure hanno convissuto per ben 10 anni prima di decidere di convolare a nozze. Della donna si sa poco, essendo una persona molto riservata e dedita alla famiglia e, in particolare, al suo compagno di vita.

Chi è la moglie di Nino Frassica

Della moglie di Frassica si sa poco, essendo Barbara lontana dallo showbusiness. Come dice lei su Instagram “fa la casalinga” ed è estremamente riservata. È nata nel 1975 ed è un ex attrice a luci rosse. I due, sembrerebbero, aver iniziato la loro storia d’amore nel 2008. La loro è un’unione estremamente salda e la decisione di sposarsi è arrivata solo 4 anni fa quando i due, in una cerimonia singolare – entrambi erano vestiti di nero – hanno pronunciato il fatidico “Sì” in Sicilia con rito civile.

Carriera

Prima di essere la compagna e poi la moglie di Frassica, Barbara Exignotis era conosciuta come attrice di film per soli adulti con il nome di Blondie. L’ultimo film al quale ha preso parte risale al 2007 e ha il titolo di “Bella di notte”, a seguire la donna ha scelto di dedicarsi solo ed esclusivamente al suo compagno e a una figlia, attualmente 19enne, avuta da una precedente unione.

Instagram

Ha un profilo Instagram privato sul quale scrive “Felicemente sposata con @ninofrassicaoff e faccio la casalinga: lavo, stiro e ammiro. Conta 358 follower.