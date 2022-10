Il Collegio 7, chi è stato eliminato ieri sera: cosa è successo mercoledì 19 ottobre, data prossima puntata

Doveva iniziare a settembre, poi per un motivo e per un altro la Rai aveva deciso di far slittare la partenza de Il Collegio, il reality show di Rai 2 che ormai da ben 7 anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra posticipi e ritardi, però, il giorno della messa in onda è arrivato e il 18 ottobre è stata trasmessa la prima e imperdibile puntata, con tante novità. A partire dalla voce narrante: Nino Frassica, infatti, ha preso il posto di Magalli.

Cosa è successo nella seconda puntata de Il Collegio 7

Nella prima puntata sono stati presentati i protagonisti della settima edizione del Collegio. Sono 20 ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, che hanno deciso di mettersi in gioco: di lasciare telefoni e social per catapultarsi in un’altra realtà, quella del 1958. Ma conosciamoli meglio, ecco chi sono i protagonisti:

Alessandro Bosatelli (14 anni)

Davide Cagnes (17 anni)

Davide Di Franco (16 anni)

Mattia Camorani (15 anni)

Apollinaire Manfredi (14 anni)

Alessandro Orlando (17 anni)

Mattia Patané (16 anni)

Gabriel Rennis (16 anni)

Samuel Rosica (14 anni)

Damiano Severoni (16 anni)

Alessia Abbruscia (14 anni)

Elisa Angius (15 anni)

Sofia Brixel (16 anni)

Marta Maria Erriquez (16 anni)

Zelda Nobili (15 anni)

Priscilla Savoldelli (15 anni)

Giada Scognamillo (17 anni)

Luna Tota (15 anni)

Giulia Wnekowicz (14 anni)

E nella seconda cosa è successo?

Chi è stato eliminato o sospeso

Uno di loro è già stato eliminato o sospeso? E come hanno reagito gli altri allievi? Nella prima puntata nessuno degli allievi è stato eliminato.

Quando va in onda la terza puntata de Il Collegio 7

Dalla prossima settimana gli allievi terranno compagnia al pubblico solo il martedì. E lo faranno per ben 8 serate.