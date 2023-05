Il Commissario Montalbano stasera 1 maggio in tv, è una replica? Anticipazioni episodi

Per il Primo Maggio 2023, torna su Rai 1 il Commissario Montalbano. Una sorpresa per tutti i telespettatori italiani, che si sono innamorati negli ultimi 24 anni della serie televisiva che racconta le avventure del personaggio inventato da Andrea Camilleri. Per questa sera, la RAI ha annunciato che manderà in onda la puntata de il “Gatto e il cardellino”, ovvero una nota replica legata agli episodi del famoso poliziotto siciliano.

Su Rai 1 torna la replica del Commissario Montalbano

Anche in questo caso investigativo, Montalbano sarà chiamato a ricercare il mistero che si nasconde dietro un gatto e un cardellino. Due animali che creano tenerezza e simpatia negli spettatori italiani, eppure saranno la base per la puntata del commissario di polizia più famoso d’Italia. Un regalo che la RAI ha voluto fare agli italiani, considerato come il personaggio interpretato da Luca Zingaretti abbia fatto innamorare il pubblico negli ultimi vent’anni. Merito anche di Andrea Camilleri, che è stato capace di raccontare storie capaci d’intrattenere il pubblico e rendere avvincente la serie televisiva.

A che ora ci sarà stasera Montalbano?

L’appuntamento su Rai 1 per questa, Primo Maggio 2023, sarà alle ore 21.25. Il programma, che raccoglie da sempre un grande seguito, dovrà vincere la concorrenza sul serale del Concertone di San Giovanni, che verrà trasmesso dalla stessa emittente pubblica su Rai 3. Nella puntata del “Gatto e il cardellino”, il Commissario Montalbano dovrà chiarire una serie di omicidi che stanno avvenendo a Vigata. Ultime vittime tre signore, che per essere derubate rischiano di essere uccise da un ladro in moto con il casco: a salvarle la vita, però, la mira poco curata dello stesso rapinatore, che in tre occasioni diverse le manca completamente. A chiarire i colpi mancati, però, ci penserà il commissario di polizia, che scoprirà come il soggetto sparava a salve con la sua pistola, quindi senza l’intenzione di uccidere le proprie vittime. Chi sarà quindi il ladro di Vigata?