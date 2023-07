Il giornalista Filippo Facci denunciato per stalking dalla ex compagna

Altra tegola si abbatte sulla testa del giornalista Filippo Facci, dopo le dichiarazioni discutibili per commentare il caso di Lorenzo Apache La Russa e il presunto stupro ai danni di una sua coetanea. In una situazione che gli stava facendo già perdere la conduzione di un programma su Rai 2 (I Facci Vostri), il conduttore sarebbe stato denunciato anche dall’ex compagna, con l’accusa di stalking nei suoi confronti.

L’ex compagna denuncia Filippo Facci

La compagna avrebbe denunciato il giornalista per stalking, con il personaggio televisivo che però non si sarebbe scomposto davanti alla situazione. Con il suo solito fare polemico, avrebbe invece detto: “È una questione di poco conto. Il problema è che io, almeno oggi, sono il pretesto per attaccare il Governo”. Fare un po’ vittimistico, ma di determinati comportamenti si è innocenti fino all’arrivo della sentenza, quindi staremo a vedere.

Colpire Facci per colpire la Meloni

Secondo la teoria di Filippo Facci, oggi lui è attaccato solo per mettere in difficoltà il Governo Meloni. Dopotutto, lui viene ritenuto un giornalista proveniente dalla sfera intellettuale di quel mondo politico, con determinate dichiarazioni e azioni che, almeno nella costruzione di qualche notizia, fagocitano all’interno anche l’Esecutivo nazionale in maniera del tutto strumentale.

Filippo Facci paga l’idea politica?

Tra il caso La Russa e la situazione legata allo stalking, il giornalista sembra finito sulla graticola più per le vicinanze politiche che le sue idee. Dopotutto, il polverone su Facci si è alzato in un periodo emblematico: quando stava per prendere la conduzione di un proprio programma in Rai. Prima d’ora, infatti, nessuno aveva mai alzato un polverone sul suo operato all’interno di Libero. Dopotutto, all’interno della RAI c’è una guerra tra correnti fratricide, dove i rinnovatori della Meloni devono scontrarsi con i vecchi blocchi dell’emittente pubblica, tutti orientati oggi sulle posizioni dell’opposizione parlamentare.