Il Grande Fratello va in onda a Natale? Programmazione Mediaset 25 dicembre

Il Grande Fratello, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, subirà alcune modifiche nel palinsesto durante le festività natalizie. In particolare, la puntata del 25 dicembre, ovvero a Natale, non sarà trasmessa. Al suo posto, gli spettatori potranno godersi un concerto evento con diverse stelle della musica italiana, condotto da Federica Panicucci. Quindi, se avevate programmato di seguire il Grande Fratello durante la serata di Natale, dovrete aspettare fino al 30 dicembre per l’ultima puntata dell’anno, che andrà in onda su Canale 5.

Ma non finisce qui! A partire da gennaio 2024, il Grande Fratello subirà un ulteriore cambio nel palinsesto di Canale 5. Il programma, infatti, non sarà più trasmesso nel prime time del sabato, ma tornerà di giovedì sera come nelle scorse edizioni. Al suo posto, tornerà nel palinsesto 2024 il fortunatissimo people show dei sentimenti, C’è posta per te, ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà a occupare – con grande successo – il sabato sera della televisione italiana. La doppia collocazione di lunedì e giovedì sera sarà quella prevista fino alla finale di questa edizione, fissata a cavallo tra marzo e aprile 2024.

La programmazione di Canale 5 sotto le festività di Canale 5: cosa vedremo in tv?

Insomma, il Grande Fratello ci riserva ancora molte sorprese e cambiamenti nel prossimo futuro. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà la casa più famosa d’Italia! In breve, durante le festività natalizie:

Cosa vedremo a partire dal mese di gennaio 2024 su Canale 5?

Il Grande Fratello tornerà di giovedì sera, mentre C’è posta per te occuperà il sabato sera. Sintonizzatevi per ulteriori sorprese e momenti emozionanti nella casa del Grande Fratello!