Il like di Francesco Totti a Ilary Blasi su Instagram: “pace tattica” in vista della causa nel 2024?

Francesco Totti torna a mettere “like” su Instagram a Ilary Blasi: pollicione a una foto della conduttrice al ristorante con le amiche.

Francesco Totti ha sorpreso i fan con un “mi piace” sotto la foto di Ilary Blasi pubblicata sul profilo Instagram del noto ristorante Rinaldi al Quirinale. La conduttrice è stata immortalata durante una cena di Natale insieme alle amiche Alessia Solidani, Michela Quattrociocche e Ughetta Di Carlo.

Il like di Francesco Totti alla foto con Ilary Blasi

L’inaspettato gesto di Totti ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan che lo seguono, alcuni dei quali sperano in un segnale di pace tra l’ex capitano della Roma e la nota conduttrice italiana. Tuttavia, altri si chiedono se possa trattarsi di una mossa strategica in vista della causa prevista per gennaio 2024. Il ristorante Rinaldi al Quirinale è noto a Roma per ospitare personaggi famosi, e la foto della serata ha raccolto numerosi like su Instagram, tra cui quello della famosa bandiera giallorossa. Le reazioni dei fan sono state immediate, con commenti che spaziano dall’entusiasmo per il possibile riavvicinamento dei due ex marito e moglie alla speculazione sulla realtà dietro a questo gesto.

Il gesto di Francesco Totti fa pensare i fan

Il passato burrascoso tra Totti e Blasi ha radici profonde, con Alessia Solidani che è considerata la causa scatenante del primo distacco tra la coppia. Nel docufilm “Unica“, la stessa Blasi ha rivelato che Solidani aveva organizzato un incontro per un caffè a Milano con un uomo, cosa che Totti non ha mai perdonato. Il “mi piace” di Totti potrebbe essere interpretato come un segnale significativo, soprattutto considerando il contesto della situazione e i rapporti tesi tra i due ex sposi.

Cosa avrà voluto dire alla Blasi il Capitano?

Alcuni fan si chiedono se questo gesto sia spontaneo o se nasconda una strategia legale in vista della causa che li vedrà di nuovo protagonisti davanti a un giudice. Tuttavia, ci sono anche coloro che si domandano quanto tempo abbia impiegato Francesco Totti per rendersi conto della situazione e se il “mi piace” sia davvero casuale. Mentre Ilary Blasi si trova a Londra, condividendo misteriose immagini come quella di un anello di diamanti durante la consumazione di un panino e un enigmatico post davanti al Colosseo con la scritta “Soon” (presto), Totti ha trascorso le vacanze tra New York e Montecarlo, coinvolgendo anche i figli avuti con la conduttrice e i rispettivi fidanzati.

Blasi-Totti: cosa dicono i social?

In un periodo in cui i social media giocano un ruolo centrale nelle dinamiche delle relazioni, i fan scrutano ogni gesto e commento, chiedendosi se Francesco Totti abbia perso “un tocco” o se sia parte di una strategia più ampia in vista del 2024. Resta da vedere se questa interazione segnalerà una svolta nella complicata storia tra l’ex Capitano e la conduttrice.