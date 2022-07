Il pasticcere Damiano Carrara, dopo due rinvii, finalmente si sposa (FOTO)

Dopo due rinvii, finalmente il pasticcere Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono marito e moglie. Il momento sembrava non volesse arrivare. Continui rimandi e la data che si allontanava sempre di più. Prima, a causa della pandemia, poi per un incidente domestico alla promessa sposa.

Il matrimonio

Il matrimonio di Damiano Carrara, uno dei pasticceri più amati dal pubblico italiano, ovviamente, non poteva che essere perfetto. Tutto curato nei minimi particolari, dettagli all’insegna dell’amore e un romanticismo memorabile. I due, dopo tanto, sono riusciti a realizzare il loro sogno. “Non so quante volte abbiamo immaginato questo momento – scrive Chiara sul suo profilo Instagram – adesso questo momento si sta avverando davvero”.

La torta nuziale

Ovviamente, la torta nuziale è stata la cosa più chiacchierata e attesa dal pubblico. La star di Bake off Italia, a momenti, era più agitato per questo, che per il resto! (e come biasimarlo). Una torta alta un metro e mezzo a forma di cono circondata da ghirlande e rose.