Il meteorologo Luca Ciceroni e la gaffe in Rai: il video delle previsioni ‘sbagliate’ diventa virale

Non sapeva di essere in onda così ha continuato a parlare delle proprie questioni personali. È successo nella trasmissione ‘Buongiorno Italia’ che ogni mattina, a partire dalle 7, va in onda su Rai 3. Protagonista della simpatica gaffe, meno per lui, è il meteorologo Luca Ciceroni, chiamato in collegamento dal giornalista in studio Filippo Bernardi.

La gaffe del meteorologo Luca Ciceroni

Avrebbe dovute dare notizie relative al maltempo e all’allerta meteo ma ha continuato a parlare di questioni personali. Luca Ciceroni, il meteorologo protagonista della gaffe andate in onda questa mattina sulla Rai, non sapeva di essere in diretta e così è finito, suo malgrado, al centro di una simpatica cappellata. Per colpa probabilmente di un malfunzionamento tecnico, Ciceroni non sapeva che il collegamento fosse stato richiesto e incurante di avere il microfono aperto ha parlato di come non abbia risposto ad una donna che, probabilmente, gli aveva scritto circa una settimana fa.

Ma lui quel messaggio audio lo aveva ascoltato solamente molti giorni dopo. Accortosi del malintesi il giornalista in studio Bernardi ha poi interrotto il collegamento procedendo con la rassegna stampa dei giornali. Tuttavia, il misunderstanding ha fatto subito il giro del web. Il video della gaffe è infatti diventato virale, andando a finire sulla pagina Instagram di Trash Italiano e generando nel giro di pochissimo centinaia e centinaia di commenti divertiti degli utenti.