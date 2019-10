Il nuovo Bastianich tra “Amici Celebrities” e la sua grande passione per il vino

Quanto conosci Joe Bastianich? Classe 1968 di origini italiane, Joe Bastianich si è fatto largo nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment culinario in Italia grazie al suo carisma fuori dal comune e l’accento americano che, nonostante gli anni vissuti nel nostro paese, si porta ancora dietro, rendendo il suo personaggio ancora più unico ed affascinante. Diventato celebre grazie al programma “Masterchef USA”, Joe ha poi deciso di lavorare anche alla versione italiana, facendo parte della giuria dalla prima edizione fino alla più recente, dove ha lavorato assieme a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Di recente, Bastianich ha deciso di abbandonare lo show televisivo culinario per eccellenza, per dedicarsi a due altre sue passioni, che coltiva ormai da tempo: la musica e il vino. All’interesse per le note musicali si aggiunge la sua intramontabile passione per i vini, che lo ha portato nel 1997 a fondare la cantina Bastianich, con vigneti sparsi tra i Colli Orientali Friulani, con una superficie totale di 35 ettari.

Il vino della cantina Bastianich

Joe definisce l’acquisto dei suoi primi 8 ettari di terreno in Friuli come “un bel casino”, poiché parlando ancora poco l’italiano, si è dovuto affidare al cognato per svolgere tutte le lunghe pratiche burocratiche. L’intreccio tra la passione per il vino e la sua vita personale risiede proprio nella scelta del territorio, ovvero la terra natale di sua mamma Lidia, colei che più di tutti gli ha trasmesso la passione per l’enogastronomia. La grande passione di madre e figlio per il Friuli ha dato i suoi frutti, ormai gli appezzamenti vitati di Bastianich producono ogni anno vini tra i più affermati dell’intera regione. Se vuoi farti un’idea di quali siano, scopri le bottiglie della cantina Bastianich su Tannico, così da esplorarne caratteristiche e peculiarità: i sapori decisi e moderni dei vini Bastianich erano l’obiettivo iniziale dello showman, un ritorno alle origini per ritrovare il gusto autentico e inimitabile del vino friulano. Il risultato sono vini radicati nel territorio, puliti e moderni, estremamente gradevoli.

Non solo vino, Joe Bastianich è da sempre una figura molto eclettica ed è proprio questo a renderlo ancora più affascinante. Dopo averlo conosciuto come esperto di vino e giudice di cucina, ora lo vedrai nelle vesti di musicista.

Da Masterchef al palco di Amici passando per la cantina

Il 20 settembre è uscito il suo primo album, intitolato “Aka Joe”, nel quale è presente il singolo “Joe played guitar”. L’album altro non è che il racconto della vita dell’autore, con riferimenti alla sua infanzia con i genitori italo-americani.

Un vero e proprio viaggio nel passato dell’imprenditore, ora musicista, che si è messo a nudo per raccontare i retroscena di cui difficilmente la televisione e i media raccontano. Alla domanda sul perché di tale cambiamento, Joe risponde semplicemente che per lui la musica è la forma di espressione più pura che esista.

Come se non bastasse, Joe ha deciso di fare il suo debutto sul palcoscenico di “Amici Celebrities”, per ritrovarsi dopo 15 anni dall’altra parte della barricata. Sarà quindi un’esperienza completamente nuova per Bastianich: non più giudice, ma oggetto di giudizio.