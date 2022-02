Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni lunedì 7 febbraio 2022: arriva l’uomo d’affari Ferdinando Torrebruna

Il Paradiso delle Signore 6, torna domani il consueto appuntamento della soap pomeridiana made in Rai. Nelle nuove puntate, come ormai siamo abituati, non mancheranno risvolti inattesi e veri e propri colpi di scena. Cosa vedremo dunque nei prossimi appuntamenti? Ecco tutte le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni lunedì 7 febbraio 2022: cosa vedremo in tv

Domani, lunedì 7 febbraio 2022, vedremo gli sviluppi della vicende personali tra Veronica e Gemma che avranno un confronto diretto. Sandro proverà a riconquistare Tina e riceverà un aiuto da Vittorio. La novità più importante è però l’arrivo dell’uomo di affari Ferdinando Torrebruna dopo essere stato invitato da Fiorenza. Quindi una rivelazione sulla scomparsa di Adelaide.

Quando va in onda il Paradiso delle Signore 6

La soap opera è tra quelle più seguite dal pubblico sulla Rai. L’appuntamento è per ogni pomeriggio su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 15.55.