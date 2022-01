Il paradiso delle signore, anticipazioni settimana 31 gennaio – 4 febbraio 2022: cosa succede a Gemma (Spoiler)

Inizia una nuova settimana e su Rai 1 sta per tornare Il Paradiso delle Signore, la soap opera di successo che ogni pomeriggio, subito dopo la trasmissione Oggi è un altro giorno, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà nelle puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio? Ci saranno colpi di scena?

Il paradiso delle Signore, anticipazioni 31 gennaio-4 febbraio 2022

Stando alle anticipazioni in questa settimana Gemma, interpretata da Gaia Bavaro, si troverà nei guai per delle azioni. Dopo aver inviato una lettera minatoria e anonima a Gemma, la giovane sarà felice del suo piano malvagio. Ezio, intanto, racconterà tutto a Veronica, che avrà un confronto con Gloria. Tutto questo inciderà sull’equilibrio, sempre più precario, tra Ezio e Veronica e la verità verrà a galla.

Il Paradiso delle Signore: trama episodi settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Non sarà solo Gemma la protagonista di questa settimana. Irene, infatti, sarà arrabbiata con Salvo, che vuole comprare l’appartamento dove lei è in affitto per andare a vivere con Anna. Ma c’è di più. Amato non è più sicuro di avere i soldi per pagare l’immobile, mentre Marco sarà inviato a cena dalla famiglia Colombo: cosa succederà?

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore e dove vedere le repliche

L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, soap opera di successo di Rai 1, è ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15.55. Tutti gli episodi sono disponibili in replica su Rai Play.