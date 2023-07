Il Signore degli Anelli torna al cinema: ecco quando e dove

Il Signore degli Anelli è pronto a tornare al cinema, per la felicità dei fan del genere fantasy. La fantastica storia elaborata dalla fantasia di J. R. R. Tolkien tornerà sul grande schermo, dopo l’immenso successo della trilogia legata alla Compagnia dell’Anello e successivamente del The Hobbit, quest’ultimo con protagonista lo zio di Frodo: un giovanissimo Bilbo Baggins.

Il ritorno al cinema de Il Signore degli Anelli

Al cinema tornerà, per un periodo limitato, la trilogia restaurata della Compagnia dell’Anello. Sotto la direzione di Peter Jackson, è stata l’avventura più apprezzata sul grande schermo delle storie di Tolkien. Anzi, il film oltre a diventare un pilastro della cultura collettiva, ha permesso di conoscere ai più giovani la fantastica avventura dello scrittore britannico e i suoi personaggi.

UCI Cinemas lo riporta sul grande schermo

Se avremo la possibilità di rivedere Il Signore degli Anelli al cinema, sarà merito soprattutto di UCI Cinemas. L’intramontabile trilogia, infatti, verrà riproposta in maniera speciale sul grande schermo. Film che, all’epoca, portarono a casa milioni fan in tutto il mondo ma soprattutto ben 17 statuette dell’ambito Premio Oscar, in un risultato immenso per un’immensa opera fantasy.

Luglio con Il Signore degli Anelli al cinema

La rassegna, organizzata da Uci Cinemas, sarà possibile vederla da lunedì 10 luglio 2023 a mercoledì 26 luglio 2023. Un’occasione unica per tornarsi a gustare, su un comodo sedile del cinema, l’immensa avventura di Frodo Baggins, Sam e i componenti della Compagnia dell’Anello. Una storia che delinea, oltre all’eterna battaglia tra bene e male, come la luce trionfa sempre sull’oscurità e soprattutto ci sia del buon in tutti noi: spesso serve solo cercarlo e avere la pazienza di combattere per farlo uscire. Il Signore degli Anelli non è solo un film, ma una vera guida spirituale per le persone e soprattutto i più giovani, instradati alla via del bene in ogni momento.