Il Testimone, anticipazioni TV8 giovedì 27 gennaio 2022: puntata su Giulio Regeni

Torna su Tv8 l’appuntamento in prima serata, intorno alle 21.30, con la trasmissione ‘Il Testimone‘, che vede alla conduzione Pif. Quella di domani, giovedì 27 gennaio, sarà una puntata dedicata a Giulio Regeni, il dottorando italiano dell’Università di Cambridge scomparso sei anni fa. Il ragazzo, infatti, è stato rapito nel giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, poi è stato ritrovato morto 9 giorni dopo vicino una prigione dei servizi segreti egiziani.

Il Testimone su Tv8: giovedì 27 gennaio la puntata su Giulio Regeni

A che ora inizia Il Testimone su Tv8?

La puntata de Il Testimone interamente dedicata a Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel febbraio del 2016, andrà in onda su Tv8 a partire dalle 21.30. Il reportage, ideato e condotto da Pif, cercherà di restituire un ritratto personale e intimo del giovane friulano e cercherà di fare chiarezza su quanto accaduto.