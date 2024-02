Non solo cantanti affermati ma anche talenti emergenti della scena musicale italiana. E’ questo il caso dell’artista romano Il Tre al suo esordio assoluto al Festival di Sanremo che si dimostra, grazie alla Direzione Artistica di Amadeus, attento alla next gen. Ma chi è Il Tre? Cosa sappiamo sul suo conto?

Da Roma a Sanremo, prosegue la parabola crescente de Il Tre, giovane cantante romano pronto a fare il definitivo salto di qualità. Ventisette anni, entrato nel cuore della Gen Z, alcuni suoi brani si sono distinti portandolo al successo. Come la canzone dedicata alla Città Eterna, la “sua” Roma. Al Festival invece porterà “FragilIi”: riuscirà a conquistare il grande pubblico?

Cosa sappiamo su Il Tre: carriera

I suoi primi mixtape risalgono ormai a quasi dieci anni fa. A contribuire al suo successo, anche se è ancora agli esordi, la vittoria nel contest musicale One Shot Game. Ad oggi ha già inciso due album in studio (Ali e Invisibili), partecipato ad interessanti collaborazioni con altri artisti della scena trap italiana, quali ad esempio Briga e Gemitaiz, e ottenuto un contratto con una società satellite della Warner Music Italy, la Atlantic Records. Tra i suoi pezzi più famosi, oltre a Roma, citiamo Cracovia e Cataclisma.

Qual è il suo vero nome: la vita privata, è fidanzato? Instagram

Il suo vero nome è Guido Luigi Senia. E’ nato a Roma e compirà 28 anni il prossimo 3 settembre. Perché allora si fa chiamare Il Tre? La scelta di questo pseudonimo sarebbe da ricollegare alla data del suo compleanno e perché la sua famiglia è composta da tre persone. E’ presente su Instagram con l’account @il_3official.

Chi è la fidanzata Francesca Foglietti

Da tre anni Il Tre, alias Guido, fa coppia fissa con Francesca Foglietti. Di lei sappiamo soltanto che è nata anche lei a Roma nel 1998, il 15 settembre. La loro è una storia d’amore molto riservata e al netto di qualche post sui social i due hanno sempre preferito mantenere al loro storia lontano dai riflettori. Il suo account Instagram ufficiale è @francescafoglietti_

Il Tre a Sanremo 2024: testo e significato di Fragili

Adesso è tutto pronto per il grande salto sul palco dell’Ariston. Il Tre presenterà Fragili, un brano dove si parlerà inevitabilmente di amore. La fragilità, in questo caso, viene paragonata alla neve e a due crepe, che rischiano di rompersi da un momento all’altro. Di seguito il testo completo della canzone.

Testo completo canzone Fragili

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci

Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti

Tu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo

Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi

Ma se un giorno il vento, ti portasse indietro

Dalle mie promesse, come se piovessero

Da un cielo nero lacrime di vetro

Perché ancora sento, il tuo rumore dentro

E siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

Odio convivere con i demoni fissi nella mia testa

Il senso di colpa mi fa sentire una bestia

Vorrei dirti resta, si ti prego resta ma grido vattene

Perché sento la tempesta sotto le palpebre

E tu sei libera ah

Sei come un’isola ah

Nessuno ti abita

Mi rubi l’anima

E vorrei tornare indietro nel tempo

Sei la sete nel mio deserto

Sei come le fiamme bruciano nell’inferno

Adesso mi sento come un naufrago in mare aperto

E se potessi scapperei da ricordi che sono vipere

Perché mi fanno male e mi potrebbero uccidere

Voglio averti ancora addosso però non posso

Non voglio lasciarti andare non sono pronto

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

In questo mare nero ci sei solo tu

Sei la mia isola ah, forse mi ucciderai ma

Volevo solo restarci di più

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe