Ilaria Capua: chi è, età, carriera, marito, vita privata, figli, Instagram

Manca davvero poco al classico appuntamento domenicale di Mara Venier! Nonostante il clima di festa in onore delle celebrazioni del primo maggio, la vitalità e l’intraprendenza di Mara Venier non si fermano!

Anche questo pomeriggio, saranno moltissimi gli ospiti che si avvicenderanno nello studio di Domenica In, pronti a raccontare storie ed aneddoti che li riguardano in prima persona. Tra di loro sarà presente anche Ilaria Capua, conosciamola meglio!

Ilaria Capua: biografia e carriera

Ilaria Capua è nata a Roma il 21 aprile del 1966, è del segno dell’Ariete ed ha 54 anni. È una ricercatrice in virologia, accademica ed ex politica italiana.

Figlia di un avvocato napoletano e si è laureata con lode in medicina veterinaria all’università degli studi di Perugia nel 1988. Nel 1991 ha conseguito invece la specializzazione all’università di Pisa in Igiene e sanità Animale. Dopo gli studi ha iniziato subito a lavorare presso alcuni istituti zooprofilattici sperimentali. Nel 2007 invece ha conseguito un dottorato di ricerca all’università degli studi di Padova.

Nel corso della sua carriera Ilaria Capua può vantare innumerevoli esperienze professionali, come ad esempio aver ricoperto il ruolo di direttrice del dipartimento di Scienze Biomediche comparate dell’Istituto Zooproflattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro.

Nel 2006 la virologa ebbe una notevole risonanza internazionale per via della sua decisione di rendere di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell’aviaria; decisione quest’ultima che contribuì alla diffusione dell’Open access per quel che riguarda i dati scientifici.

Vicenda giudiziaria

Ilaria Capua è stata anche attiva in politica. Deputata di Scelta Civica per l’Italia, nel 2016 ha però rassegnato le dimissioni a causa di una vicenda giudiziaria che l’ha vista protagonista. Indagata per corruzione, abuso di ufficio e traffico illecito di virus, la Capua è stata infine assolta. In seguito alla vicenda la scienziata si è trasferita in Florida dove attualmente vive e lavora.

Vita privata

Ilaria Capua è sposata con lo scozzese Richard William Currie, ex dirigente dell’azienda Fort Dodge Animal di Aprilia; attiva nella produzione di vaccini veterinari. Dalla loro unione è nata una figlia nel 2004. La donna è inoltre cugina dell’ex modella e conduttrice televisiva Roberta Capua, che nel 1986 vinse Miss Italia.

Social

Ilaria Capua non è molto presente sui social anche se possiede una pagina Facebook. Su Instagram non risultano profili ufficiali della nota virologa.