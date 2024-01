Ilary Blasi a Verissimo, in studio sabato o domenica? Orario. Ospiti del 27 e 28 gennaio

Ilary Blasi torna ospite a Verissimo. Dopo la serie uscita su Netflix e le interviste rilasciate sempre a Silvia Toffanin, l’ex di Francesco Totti è pronta a rilasciare nuove – scottanti – rivelazione: cosa dirà in studio? Ecco intanto tutti gli ospiti del doppio appuntamento del fine settimana.

Nuovo weekend e nuovo spazio con il salotto pomeridiano di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Senza dubbio l’ospite-copertina di questa settimana è uno solo: Ilary Blasi che dopo le ultime – clamorose – indiscrezioni tornerà a parlare della sua separazione dall’ex capitano della Roma Francesco Totti. Ovviamente però non sarà la sola a raccontarsi a cuore aperto alla padrona di casa. Vediamo dunque tutti gli ospiti di Verissimo di sabato 26 e domenica 27 gennaio 2024.

Chi sarà in studio sabato 27 gennaio da Silvia Toffanin

Partiamo dalla puntata di domani. Sabato, come ormai accade da diverse settimane, ci sarà lo spazio dedicato alla popolare fiction, trasmessa sempre da Canale 5, Terra Amara. In studio stavolta ci sarà l’attrice turca Sibel Tascioglu, ovvero il personaggio di Sermin nella fiction. Anche doppiatrice, 48 anni, è sposata con Murat Kolcak Kostendil, suo ex compagno di scuola. Curiosità: la coppia non ha figli ma ben sei gatti.

Ilary Blasi torna a Verissimo domenica

Domenica 28 gennaio sarà la volta invece di Ilary Blasi. Si tratta di un ritorno molto atteso soprattutto perché il gossip attorno alla conduttrice si è improvvisamente riacceso in queste ore. Voci – presunte? Vere? – parlano di una sua possibile storia con il famoso uomo “del caffé” di cui si parla nella serie “Unica” uscita su Netflix. Nel frattempo l’ex di Francesco Totti è uscita anche nelle librerie con il suo lavoro “Che stupida” dove ha raccontato ulteriori particolari sulla fine della sua storia col pupone.

“È stato detto che avevo dieci amanti, o non so più quanti, ormai ho perso il conto” – ha detto anche la Blasi in una recente intervista a 7 del Corriere della Sera – Ma a quel punto la fantomatica coppia aperta a lui non è più andata bene, si vede. No, non è vero”. Adesso però sono uscite queste nuove indiscrezioni. Ne sapremo di più domenica? Senza dubbio. Appuntamento dalle 16.30 su Canale 5.

Gli altri ospiti della puntata

