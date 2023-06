Ilary Blasi lascia l’Isola dei Famosi? Cosa ha detto nella finale

Potrebbe essere separazione tra Ilary Blasi e l’Isola dei Famosi. La conduttrice, ex moglie di Francesco Totti, avrebbe fatto intendere di voler lasciare il programma, forse in cerca di nuove esperienze televisive dopo anni di conduzione di questo problema. Una doccia fredda per i dirigenti di Mediaset, anche se già prima dell’inizio di questa stagione la conduttrice aveva preso tempo per accettare la conduzione del programma in questa edizione.

Ilary Blasi vuole lasciare l’Isola dei Famosi

E’ la Blasi che lascia l’Isola dei Famosi, o l’Isola che lascia definitivamente Mediaset? La risposta è complessa da dare. Nonostante la vittoria di Marco Mazzoli, il programma è stato sottotono quest’anno. Nell’operazione di pulizia del trash sui palinsesti di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi potrebbe chiudere anche l’Isola dei Famosi. Se questa ipotesi venisse confermata, rimarrebbe a piede libero anche l’inviato Alvin, che resterebbe senza un programma al momento.

L’Isola dei Famosi chiude i battenti su Mediaset?

La sensazione generale, dentro Mediaset, è che il reality show possa chiudere definitivamente i battenti dentro l’emittente di Cologno Monzese. Nessuno spazio su Canale 5, tantomeno poi su Italia 1 dove si raccoglie un pubblico più giovane. Certo, il fatto che non lo mandi in onda Mediaset, non toglie come lo show possa emigrare in altre emittenti: tornare alla Rai per esempio, oppure su Sky. Resta però una sicurezza: probabilmente il 19 giugno 2023 è stato l’ultimo battito dell’Isola dei Famosi dentro Canale 5.

Il messaggio criptico di Alvin a Ilary Blasi

A far supporre questo addio del programma a Mediaset, le ultime parole di Alvin come inviato dell’Isola: “Quest’anno per l’ultima volta uscirò dalla palapa, ma prima di fare questo però voglio ringraziare quella che è stata la mia famiglia anche quest’anno per due mesi e mezzo, ringrazio Mediaset, Banijay e il calore del pubblico dall’Italia che si è fatto sempre sentire – poi Alvin parla direttamente a Ilary -. Ma soprattutto cara Ilary grazie a te, venti anni fa volevamo fare dei programmi insieme, spesso la realtà supera i sogni e siamo riusciti a farne un po’, ti ringrazio Ilary è stato un viaggio meraviglioso. Ti voglio bene, ah ricordati sei la mia statua preferita”.