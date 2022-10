Imma Tataranni 2, anticipazioni terza puntata 6 ottobre: trama episodi di stasera

Dopo le prime due puntate della scorsa settimana, questa sera su Rai 1 torna Imma Tataranni, il sostituto procuratore che da tempo, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Sullo sfondo i sassi di Matera, al centro omicidi e casi da risolvere, tra gialli e amori. Ma cosa succederà nell’episodio che andrà in onda subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus?

Angelo o Diavolo, stasera l’episodio di Imma Tataranni

Questa sera, salvo cambiamenti, andrà in onda il terzo episodio della seconda stagione dal titolo ‘Angelo o diavolo’. Romaniello ha dato a Imma, per uscire dal carcere, una pedina di scambio: la testa di Mazzocca, il capo della cosca ndranghetista. Il boss viene arrestato, ma dice al sostituto procuratore che chi l’ha venduto è un serpente a sonagli. Imma capisce l’avvertimento, sa che il boss non ha fatto arrestare Mazzocca per la giustizia, ma per un tornaconto personale.

Dove vedere le repliche

Ricordiamo che sono quattro gli episodi di Imma Tataranni, che vanno a concludere la seconda stagione. Tutte le puntate sono disponibili, per chi se le fosse perse, sul portale Rai Play.

La prossima puntata, l’ultima, andrà in onda la settimana prossima, sempre di giovedì. E sfiderà il GF VIP di Alfonso Signorini in onda sulla rete avversaria.