Inchieste Report puntata 10 luglio 2023: le anticipazioni

Domani sera, come ogni lunedì, torna Report su Rai 3. Condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci, domani il programma ci porterà nuove inchieste televisive durante lo svolgimento del programma. L’appuntamento nel prime time, per gli appassionati della trasmissione d’inchiesta giornalistica, è come sempre alle 21.15 di lunedì 10 luglio 2023.

Prosegue l’inchiesta di Report su Daniela Santanchè

Come era stato promesso nella scorsa puntata da Sigfrido Ranucci, la puntata commenterà le dichiarazioni aula di Daniela Santanchè. Come sappiamo, il programma di Rai 3 sta seguendo lo scandalo intorno alla Ministra del Turismo, in una lente d’ingrandimento che addirittura va avanti da quasi 13 anni. In tal senso, si cercherà di esplorare la condizione finanziaria delle società appartenenti all’esponente di Fratelli d’Italia.

Il focus su Stefano Bandecchi, numero uno di Unicusano

La trasmissione di Report proseguirà con l’inchiesta sull’attuale figura di Stefano Bandecchi, attuale Sindaco della Città di Terni. Il servizio giornalistico di Rai 3 mostrerebbe dei conflitti d’interesse per il Primo Cittadino, che oltretutto oggi riveste la carica di fondatore dell’Università Cusano e soprattutto Presidente della Ternana Calcio. Tra le vicende, infatti, verrà analizzato come la sua squadra di calcio utilizzi lo stadio comunale del Comune di Terni.

Il Prosecco copiato in Europa

Altra inchiesta giornalistica, sarà sulla produzione del Prosecco. Uno dei marchi dell’eccellenza vinicola in Italia, oggi attraverso l’aggiramento di norme europee, viene copiato anche da altri Paesi “competitors”: parliamo del Prisecco, il Primasecco, il Perisecco, il Kresecco e l’Amusecco. Tutti prodotti stranieri, che imitano il nostro Prosecco e danneggiano la nostra economia.

Gli imballaggi in Unione Europea

All’interno dell’Unione Europea, ci viene chiesto esplicitamente da anni di lavorare sul riciclo dei rifiuti. Tra le problematiche riscontrate in Italia, quello dell’aumento degli imballaggi utilizzati dalle famiglie. Se noi veniamo considerati un Paese virtuoso sul riciclo dei rifiuti, tale pratica non basta per contenere tutto il prodotto derivante dai consumi.