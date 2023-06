Incidente Carlotta Adacher, la modella operata per la seconda volta al volto

Sembra non finire il ricorso alla chirurgia plastica per Carlotta Adacher, modella italiana che alla fine di Aprile 2023 ebbe un bruttissimo incidente stradale. Per le gravi ferite riportate al volto, il personaggio televisivo sarebbe è in sala operatoria per la seconda volta. Operata all’interno di un ospedale romano, la giovane avrebbe visto svolto l’intervento sul sopracciglio e lo zigomo sinistro, su cui versava una vistosa cicatrice per un taglio profondo, oltre che il naso.

L’operazione al volto di Carlotta Adacher

La ragazza, nel giro di due mesi, è tornata in sala operatoria per la seconda volta. L’operazione condotta da chirurghi plastici dell’ospedale San Camillo di Roma, dovrebbero aver risolto problemi con eventuali cicatrici provenienti dall’incidente stradale e l’aggiustamento del setto nasale della ragazza. Un’operazione andata molto bene, con la ragazza che ha avuto la forza di tranquillizzare i numerosi fan attraverso il profilo Instagram.

Le condizioni del volto della modella romana

La ragazza si è immortalata con un selfie, mentre era dentro un letto dell’Ospedale San Camillo. Leggendo e vedendo il posto di Carlotta Adacher, l’operazione sarebbe andata perfettamente. Nell’ultima fotografia pubblicata, infatti, la giovane apparire felice ma provata probabilmente dall’ingombrante ed ennesimo intervento alla propria faccia. Nella foto postata sul suo profilo social, appare la donna 36enne con un vistoso cerotto su gran parte del naso, segno di un’evidente settoplastica, e un cerotto, molto più piccolo, sul sopracciglio sinistro e lo zigomo.

Il messaggio ai fan di Carlotta Adacher

Dal 30 aprile 2023, giorno del gravoso incidente stradale, sono stati mesi di apprensione da parte dei fan per le condizioni di salute della giovane Carlotta Adacher. In tanti, infatti, hanno seguito la degenza in ospedale della modella italiana, in attesa di avere liete notizie riguardo un miglioramento sulle sue condizioni di salute dopo il violento sinistro automobilistico.

Con un breve messaggio su Instagram, la modella ha voluto tranquillizzare tutti i propri fan: “Levando il fatto che sembro un piccolo criceto gonfio… STO BENE! 💪🏻❤️🐹 Superata questa davvero spero sia tutta in discesa! Grazie anche stavolta per l’immenso affetto e supporto che mi donate ogni momento!”.