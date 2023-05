Incoronazione Re Carlo III: orari, percorso, programma completo, chi ci sarà

Tutto è pronto per l’incoronazione di Re Carlo III, con un vestito per il grande evento britannico che ha già fatto discutere il mondo. Sarà un Carlo in oro, considerato come soprabito e mantello avranno questo colore, in una stile che ci riporta alle grandi epoche imperiali e accennano allo stile di Luigi XVI di Borbone, meglio conosciuto come “Le Roi Soleil” di Francia. Un accenno alla vecchia tradizione monarchica che ha contraddistinto la storia britannica e quella europea, con il nuovo regnante che proverà a farla rivivere per questa giornata.

Re Carlo III in oro per la sua incoronazione

Carlo salirà al trono completamente vestito d’oro, con un tessuto intagliato a mano e sopra vede incidere le simbologie legate alle esperienze storiche franco-anglosassoni. Un abito, che almeno di suo, sembra andare nella direzione politica opposta del Regno Unito: invece di parlare di Brexit, rilancia un’idea di Londra come centro d’Europa. Dopotutto, Brexit o meno, la stessa Regina Elisabetta fino alla morte fu l’ultimo caposaldo in fatto di istituzione occidentale, in un periodo storico che si è dimostrato avaro di leader politici capaci di trainare il popolo, specialmente in un’esperienza dura come il Covid-19 (dove la stessa Elizabeth tranquillizzò il proprio popolo anche televisivamente).

Il programma per l’incoronazione del Re d’Inghilterra

Il 6 maggio 2023 sarà una giornata storica per il Regno Unito, per la sfera occidentale e tutto il mondo. Saranno miliardi le persone che vorranno vedere l’incoronazione di Re Carlo III, in un evento che è ormai atteso da mesi. L’appuntamento per seguirlo dall’Italia, oltre che dalla BBC in lingua inglese, sarà possibile farlo dalla RAI, che sicuramente sul primo canale farà una diretta sull’appuntamento storico. Si prevedono speciali, comunque, anche sulle diverse emittenti italiane, in primis su un canale di Mediaset (Canale 5) e su La7, dove Enrico Mentana potrebbe seguire dalle ore 12 l’incoronazione con una sua speciale “maratona”.

Il percorso di Re Carlo III per l’incoronazione

In confronto all’incoronazione della Regina Elisabetta, il percorso per Re Carlo III sarà molto più breve. Si effettuerà infatti un circuito di appena 2 km su due carrozze distinte, in confronto ai 7 km che vennero omaggiati alla madre. Una scelta che imporrà meno sudditi, ma ugualmente alzerà la sicurezza sulla figura del nuovo Re, che attraverso un breve percorso verrà meglio monitorato dalle forze speciali britanniche chiamate a sorvegliare l’evento. Ovviamente, Carlo con la sua consorte girerà per le vie più emblematiche della Capitale britannica, ovvero Londra.

Gli ospiti per l’evento mondiale

Tra le persone invitate, è certa la presenza del principe ereditario giapponese Fumihito e della principessa Kiko. Poi ci sarà il principe ereditario Mohammed bin Salman, sovrano de facto dell’Arabia Saudita. Ci sarà il primo ministro australiano Anthony Albanese, la presidente del Consiglio dei ministri bosniaca, Borjana Krišto. Dal Canada, il Governatore Generale Mary Simon e dal Cipro il presidente Nikos Christodoulides. La casa reale danese ha confermato che il principe ereditario Frederik e la principessa ereditaria Mary parteciperanno all’incoronazione. Dalla Francia, il presidente Emmanuel Macron ha confermato la sua partecipazione. La Germania invierà il presidente Frank-Walter Steinmeier. L’Italia ha confermato che invierà a rappresentare il Paese il presidente Sergio Mattarella. Il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco sono stati i primi reali stranieri a confermare la loro presenza. La regina Letizia e il re Felipe di Spagna saranno presenti all’incoronazione. Sarà la First Lady Jill Biden a presenziare a nome degli Stati Uniti. In rappresentanza dell’UE saranno presenti il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen; il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola; il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.