Irama: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la fidanzata, Instagram, vita privata, altezza, La genesi del tuo colore

Tutto pronto per la seconda imperdibile puntata del serale di Amici 2021, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti di stasera anche Irama, talento nato dalla fucina di Amici.

Irama: chi è, età, carriera

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara il 20 dicembre del 1995, ma è cresciuto a Monza.

Il cantautore ha esordito nel panorama discografico quando ha partecipato al 66° Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove Proposte, ma è diventato famoso nel 2018 quando ha vinto la diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 ha partecipato nuovamente a Sanremo con la canzone La ragazza con il cuore di latta. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro.

TESTO E VIDEO DELLA CANZONE DI SANREMO 2021, LA GENESI DEL TUO COLORE

Irama: vita privata, chi è la fidanzata

Il cantante ha avuto in passato una storia d’amore con Giulia De Lellis, relazione giunta al capolinea nel 2019. Attualmente Irama è fidanzato con la modella e influencer greca Victoria Stella Doritou.

Irama: Instagram

Irama ha un profilo Instagram. Con il suo account @irama.plume vanta 1,4 milioni di followers.