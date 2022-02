Irene Ferri, chi è il marito Costanzo Gianni: età, lavoro, figli, matrimonio, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera, anche Irene Ferri, impegnata nella fiction di Canale 5 ‘Fosca Innocenti’. Conosciamo meglio il marito Costanzo Gianni!

Costanzo Gianni, chi è il marito di Irene Ferri: età, lavoro

Costanzo Gianni non è un personaggio del mondo dello spettacolo. Anzi, è molto lontano dai riflettori e nella vita lavora come imprenditore, ma non sappiamo in che settore. Non abbiamo molte informazioni su di lui, sulla sua data di nascita, ma sappiamo con certezza che ama la moglie Irene Ferri, nota attrice, e insieme hanno costruito una splendida famiglia.

Costanzo Gianni e Irene Ferri: matrimonio, figli

Nel 1997 Costanzo Gianni e Irene Ferri si sono incontrati, innamorati e fidanzati, poi nel 2014 dopo 17 anni insieme hanno deciso di convolare a nozze. La cerimonia si è tenuta al Campidoglio con rito civile, poi i festeggiamenti si sono tenuti in una villa di famiglia. Dal loro amore sono nati Adriano, nel 2007, e Frida nel 2012.

Instagram

Costanzo Gianni ha un profilo Instagram: @costanzo.gianni