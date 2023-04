Irene Vella: chi è, età, oggi, libro, Instagram, Un chilo alla volta

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con “Da noi a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini. La puntata di oggi sarà molto speciale e in studio verranno affrontate tematiche importanti. Ci sarà anche Irene Vella, giornalista e scrittrice del libro “Un chilo alla volta”, dove denuncia la grassofobia della società. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita!

Chi è Irene Vella: età, lavoro, oggi, marito

Irene Vella è nata a Massa Marittima, in toscana, il 30 maggio del 1970 e ha 53 anni. Diventa una giornalista nel 2004 con il giornale “Voce di Romagna”. Non solo, ha collaborato e collabora tutt’oggi con moltissimi giornali: Eva 3000, DiLei, Vanity Fair, Visto Oggi, Gente e molti altri. Non solo, ha lavorato anche come inviata per La7 e Mediaset. Irene Vella è sposata con Luigi, con cui ha avuto una figlia di nome Donatella. Lui si è ammalato a causa di un’insufficienza renale e lei gli ha donato un rene. Questa vicenda è passata alla storia, non solo per la dolcezza del gesto, ma anche Irene Vella è stata la prima donna italiana donatrice di rene ad avere una figlia. Ecco uno scatto con il marito Luigi:

“Un chilo alla volta” e la denuncia alla società

Irene Vella è autrice del libro “Un chilo alla volta“, uscito qualche settimana fa e che sta avendo un gran successo. Ha raccontato del suo periodo in cui era in sovrappeso e pesava “42 chili in più”. Parla della grassofobia della società e della difficoltà ad accettarsi quando si ha un corpo “Non conforme agli standard imposti”. I corpi che vediamo rappresentati sono sempre: bianchi, magri e perfetti, ma la realtà è ben diversa da questo. In una recente intervista ha raccontato: “Ho deciso di scrivere questo libro perché la nostra società è spesso grassofobica, in grado di farti sentire sbagliata anche quando non lo sei”.

Foto e Instagram della giornalista

Irene Vella ad oggi scrive per DiLei ed è uncinata Mediaset. Non solo: è alle prese con la presentazione del suo libro in tutta Italia. Se volete rimanere aggiornati, non vi resta che seguire il suo profilo Instagram @irene_vella_ con cui vanta più di 32 mila followers e condivide molti scatti della sua quotidianità. Ecco uno scatto mentre tiene in mano il suo primo libro, di cui è, giustamente, molto orgogliosa: