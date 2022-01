Irma Testa: chi è, età, carriera, successi, vita privata, instagram

Eccoci al nostro immancabile appuntamento con gli ospiti del programma di Verissimo! E’ tutto pronto per un nuovissimo appuntamento, in onda proprio nel pomeriggio di oggi: sabato 22 gennaio 2022. Il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, ognuno di questi con una storia interessante da raccontare e condividere. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Irma Testa: ma conosciamola meglio con qualche approfondimento su di lei!

Irma Testa: chi è, anni, carriera

Irma Testa è una giovanissima campionessa del nostro Paese. Nasce a Torre Annunziata, il 28 dicembre 1997, ed è una pugile italiana della categoria dei pesi leggeri, già medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020. Si tratta della prima nella storia del pugilato femminile italiano, un vero pezzo di storia dello sport insomma. Inoltre, ha anche il primato di essere stata la prima pugile italiana a partecipare ad una Olimpiade, precisamente in occasione dei Giochi di Rio de Janeiro 2016. Ha anche un soprannome che le si addice molto: è, infatti, soprannominata Butterfly per la sua agilità e leggiadria nei movimenti durante gli attacchi. Tra le altre cose, il 5 giugno 2015 si arruola nella Polizia di Stato ed entra a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Più tardi, nel 2018 è protagonista del docufilm Butterfly, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Alice nella Città”. Il docu in questione narra l’ascesa dell’atleta fino al raggiungimento della qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Infine, nel 2021 fa coming out dichiarando la propria omosessualità.

Irma Testa: Vita privata, marito, figli

Nello specifico, poi, per quanto riguarda la sua vita privata, Irma Testa è single e recentemente in un’intervista ha spiegato anche il suo rapporto con l’amore: “Anche la donna più forte davanti all’amore si acceca e rischia di subire tante cose se non ha trovato la persona giusta”. La sua è una vita dedicata allo sport e alla sua missione olimpionica, poco trapela della sua vita privata nel social o stelle sue pagine ufficiali.

Irma Testa: Instagram

La campionessa Irma Testa è davvero molto seguita anche su Instagram e apprezzata per il dirompente impegno nello sport. Il suo account conta ben follower!