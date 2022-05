Isabella Ragonese: chi è, età, carriera, film e fiction, marito, oggi, vita privata, Instagram, Letizia Battaglia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Isabella Ragonese, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli studi al debutto come attrice di Isabella Ragonese

Isabella Ragonese è nata a Palermo il 19 maggio del 1981 ed è una nota attrice, drammaturga e regista teatrale. Nel 2000 ha conseguito un diploma di recitazione presso la scuola Teates di Palermo, poi ha iniziato a muovere i primi passi: ha scritto, diretto e interpretato diverse sue opere ed è stata vincitrice di concorsi per artisti emergenti, tra cui nel 1998 il primo premio del concorso nazionale INDA.

Il successo al cinema

Il suo primo film è stato Nuovomondo di Emanuele Crialese del 2006, poi ha partecipato al film indipendente Detesto l’elettronica stop e ha ottenuto il ruolo di Marta, la protagonista precaria e neolaureata in Filosofia teoretica nella pellicola di Paolo Virzì Tutta la vita davanti, che le è valso la candidatura ai Nastri d’argento nel 2008 come miglior attrice protagonista. Nel 2008 Isabella Ragonese è stata scelta come interprete per il film Viola di mare, poi ha recitato ne Il cosmo sul Comò. Nel 2009, invece, è ritornata al cinema con i film: Due vite per caso, Oggi Sposi. E nel 2010 ha interpretato Elena, la moglie di Elio Germano, ne La nostra vita: per questo ha vinto il Nastro d’Argento alla migliore attrice non protagonista.

Tutti i suoi film e le fiction

Nel 2011 l’attrice per la prima volta ha recitazione in tv, in un episodio del Commissario Montalbano e nello stesso anno ha partecipato come protagonista al videoclip di Ligabue, Il meglio deve ancora venire. Ha recitato molto a teatro e nel 2014 ha dato la sua voce al personaggio di Griet nell’audiolibro La ragazza con l’orecchino di perla. Nel 2021 è uscito il film Le mi parla ancora, che l’ha vista protagonista nei panni di Rina Cavallini da giovane. Ma vediamo, nel dettaglio, tutti i film in cui ha partecipato:

Nuovomondo

Tutta la vita davanti

Il cosmo sul comò

Viola di mare

Due vite per caso

Dieci inverni

Oggi sposi

La nostra vita

Il primo incarico

Un altro mondo

Il giorno in più

La sedia della felicità

Il giovane favoloso

Fino a qui tutto bene

Una storia sbagliata

In un posto bellissimo

Dobbiamo parlare

Sole cuore amore

Il padre d’Italia

Questione di Karma

Mio fratello rincorre i dinosauri

Lei mi parla ancora

Il giorno e la notte

Yara.

Solo per passione, la storia di Letizia Battaglia

Isabella Ragonese ora interpreta Letizia Battaglia nella fiction di Rai 1. Letizia è stata una grande fotografa, morta il 13 aprile: le sue foto in bianco e in nero hanno raccontato il calvario di Palermo, città assediata dalla mafia. Lei, con le sue istantanee, ha raccontato la mattanza di Costa Nostra, le uccisioni di poliziotti, magistrati, cittadini inermi.

La storia d’amore con Samuel dei Subsonica

Ma veniamo alla vita privata. Isabella Ragonese ha avuto una lunga storia d’amore con Samuel Romano, frontman dei Subsonica ed ex giudice di X Factor. Ora non sappiamo se sia fidanzata o meno: si lascerà andare ai microfoni di Serena Bortone, dove interverrà per presentare la nuova fiction Letizia Battaglia?

Instagram di Isabella Ragonese

Isabella Ragonese ha un profilo Instagram, ma non condivide mai post ed è seguita da oltre 4.000 followers.