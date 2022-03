Isola dei Famosi 2022, anticipazioni prima puntata 21 marzo: chi sono i concorrenti, cast naufraghi, opinionisti, ultime news di stasera

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, il reality che da settembre per 6 mesi ha tenuto compagnia ai telespettatori, ora su Canale 5 sta per arrivare una nuova e imperdibile edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone dello show, tutto all’insegna dell’avventura, ritroveremo Ilary Blasi, mentre in Honduras ci sarà l’inviato Alvin, che ritornerà nella sua veste ‘originale’ al posto di Massimiliano Rosolino. Ma cosa succederà nel corso della prima puntata di lunedì 21 marzo? E chi sono i naufraghi?

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022: il cast completo

Un cast stellare per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sono tantissimi i concorrenti vip, tra coppie e single, pronti a mettersi alla prova, a lottare per la sopravvivenza. Tra mancanza di cibo e prove durissime. La novità di quest’anno è che ci saranno cinque coppie, concorrenti che gareggeranno come se fossero un’unica persona. Scopriamo insieme chi sono!

Le coppie

Edoardo e Guendalina Tavassi , che parteciperanno come fratello e sorella;

e , che parteciperanno come fratello e sorella; Lory del Santo e Marco Cucolo in qualità di fidanzati;

e in qualità di fidanzati; Jeremias Rodriguez , il fratello di Belen e Cecilia che ritorna in Honduras con il padre Gustavo;

, il fratello di Belen e Cecilia che ritorna in Honduras con il padre Nick Luciani e Silvano Michetti , meglio conosciuti come i Cugini di Campagna;

e , meglio conosciuti come i Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni;

e il figlio Laura Maddaloni e il campione di boxe Clemente Russo.

I single

Antonio Zequila , che torna all’Isola dopo l’edizione del 2005;

, che torna all’Isola dopo l’edizione del 2005; Nicolas Vaporidis , attore romano amato;

, attore romano amato; Marco Melandri ex pilota di moto molto discusso e chiacchierato durante il periodo della pandemia;

ex pilota di moto molto discusso e chiacchierato durante il periodo della pandemia; Blind , il terzo classificato a X Factor 2020;

, il terzo classificato a X Factor 2020; Roger Balduino , modello e imprenditore;

, modello e imprenditore; l’ex Miss Argentina Estefania Bernal;

la bellissima modella Jovana Djordjevic;

Floriana Secondi;

l’attrice e cantante Ilona Staller;

la showgirl Roberta Morise.

Le anticipazioni e gli opinionisti

Dopo Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, a Canale 5 torneranno come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Loro, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, avranno il compito di commentare le gesta dei naufraghi. E sicuramente lo faranno con la schiettezza e sincerità che li contraddistingue.

Quante puntate sono: la data della finale

Mediaset, proprio come per il Grande Fratello Vip, ha optato per un doppio appuntamento settimanale. L’Isola dei Famosi, infatti, andrà in onda il lunedì e il giovedì, sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.30. Al momento non è stata svelata la data della finale perché tutto dipenderà dagli ascolti: Ilary Blasi, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato che il reality finirà sicuramente prima dell’estate!