Isola dei Famosi 2022 location, luogo e dove si svolge il reality show

Sta per debuttare, esattamente dopo un anno dall’ultima edizione, una nuova e imperdibile stagione dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin che prende il posto di Massimiliano Rosolino. Ma dove si svolge il gioco? Qual è questa location da sogno?

Dove si svolge l’Isola dei Famosi 2022

Le prime tre edizioni, che sono state trasmesse su Rai 2, si sono svolte nella Penisola di Samanà, nella Repubblica Domenicana, poi la produzione si è sposata a Cayos Cochinos, in Honduras. Eccezione solo per la settimana edizione, che ha avuto come sfondo Corn Island, in Nicaragua, perché l’Honduras in quel periodo ha dovuto fare i conti con un colpo di stato.

Dove si trova Cayo Cochinos

Proprio come l’anno scorso, anche quest’anno i naufraghi sbarcheranno in Honduras perché è stata confermata la location di Cayo Cochinos. Si tratta di un arcipelago nel meraviglioso mare dei Caraibi, un luogo in cui è solo la natura che regna. Vicino due isole abitate dai locali, Cayo Cochino Mayor e Menor.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022

La novità di quest’anno è che ci saranno cinque coppie, concorrenti che gareggeranno come se fossero un’unica persona. Scopriamo insieme chi sono!

Le coppie

Edoardo e Guendalina Tavassi , che parteciperanno come fratello e sorella;

e , che parteciperanno come fratello e sorella; Lory del Santo e Marco Cucolo in qualità di fidanzati;

e in qualità di fidanzati; Jeremias Rodriguez , il fratello di Belen e Cecilia che ritorna in Honduras con il padre Gustavo;

, il fratello di Belen e Cecilia che ritorna in Honduras con il padre Nick Luciani e Silvano Michetti , meglio conosciuti come i Cugini di Campagna;

e , meglio conosciuti come i Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni;

e il figlio Laura Maddaloni e il campione di boxe Clemente Russo.

I single

Antonio Zequila , che torna all’Isola dopo l’edizione del 2005;

, che torna all’Isola dopo l’edizione del 2005; Nicolas Vaporidis , attore romano amato;

, attore romano amato; Marco Melandri ex pilota di moto molto discusso e chiacchierato durante il periodo della pandemia;

ex pilota di moto molto discusso e chiacchierato durante il periodo della pandemia; Blind , il terzo classificato a X Factor 2020;

, il terzo classificato a X Factor 2020; Roger Balduino , modello e imprenditore;

, modello e imprenditore; l’ex Miss Argentina Estefania Bernal;

la bellissima modella Jovana Djordjevic;

Floriana Secondi;

l’attrice e cantante Ilona Staller;

la showgirl Roberta Morise.