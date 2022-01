Isola dei Famosi 2022, ultime news sui concorrenti: ecco le prime due coppie di naufraghi

Isola dei Famosi 2022, tutto pronto per la nuova edizione del reality show di Canale 5. Anche quest’anno i naufraghi sono in partenza per l’Honduras: è nelle spiaggia bianchissime di queste isole che i concorrenti dovranno svolgere le loro prove di sopravvivenza. Ma chi sono i nuovi naufraghi del programma targato Banijay? Proviamo a vedere.

L’Isola dei Famosi 2022: i nuovi concorrenti

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Tvblog, gli autori del programma ci sarebbero già alcuni famosi pronti per partire per le spiagge dell’Honduras e dare vita al programma. Ma prima di scoprire chi sono, è importante sapere la novità di quest’anno: alcuni concorrenti potranno partire in coppia e mettersi in gioco insieme. Potranno essere, ad esempio, due coppie genitore-figlio, sulla falsariga del programma Pechino Express. In questo caso le coppie sarebbero formate da Carmen Di Pietro in coppia con il figlio di Alessandro Iannoni e da IIona Staller in coppia con il figlio Ludwig Maximilian Koons, nato dal suo matrimonio con il noto artista statunitense Jeff Koons. Per Ludwig Maximilian Koons l’Isola dei Famosi sarebbe un’ottima vetrina, dal momento che il 29enne vorrebbe diventare attore.

L’Isola dei Famosi 2022: gli opinionisti

Sempre grazie alle indiscrezioni lanciate da Tvblog si è scoperto qualcosa sul cast che dallo studio di Milano animerà il programma. Ilary Blasi viene confermata alla conduzione: la sua verve ha convinto ed è stata giudicata intoccabile. per quanto riguarda gli opinionisti, invece, i nomi più accreditati sono quelli di Vladimir Luxuria e di Nicola Savino, entrambi volti già noti all’Isola, che prenderebbero il posto di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, che lo scorso anno non erano piaciuti del tutto al pubblico. Savino, reduce dalla prima stagione di successo del suo programma su Italia 1 Back to school, potrebbe essere una carta vincente grazie alla sua comicità, mentre Luxuria può incantare e al tempo stesso far discutere i telespettatori con il suo modo di fare.