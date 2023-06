Isola dei Famosi 2023, chi sono i semifinalisti: nomination dopo la puntata di lunedì 5 giugno 2023

Isola dei Famosi, prosegue la marcia di avvicinamento alla finalissima di questa edizione. Tra sfide, litigi, colpi di scena e chiaramente le immancabili nomination, i naufraghi rimasti ancora in gara non possono più nascondersi e ogni passo falso potrebbe costare loro l’eliminazione. Anche tra di loro del resto i rapporti, in alcuni casi, sono ai ferri corti ma ciò è più che comprensibile considerando che si avvicina il momento conclusivo del reality. Ma chi sarà ad uscire questa sera? Chi saranno pertanto i semifinalisti dell’Isola dei Famosi?

Chi è stato eliminato nell’ultima puntata all’Isola dei Famosi 2023

Alla vigilia del consueto appuntamento del lunedì sera avevamo 10 naufraghi ancora in gioco. Di questi due erano finiti al televoto: si tratta di Fabio Ricci dei Jalisse, che ha deciso di partecipare con la moglie Alessandra, si trova così faccia a faccia con la discussa e chiacchierata Nathaly Caldonazzo, che sta dimostrando tuttavia di essere forte e coraggiosa. Ma solo uno di loro sarà salvato. Chi? Ad abbandonare il gioco alla fine è stato Fabio Ricci!

Chi sono i semifinalisti di questa edizione, chi è già in finale, le nomination della nona puntata

Una volta stabilito il VIP eliminato possiamo dare uno sguardo ora a chi accederà alla penultima puntata di questa stagione. Questi erano i naufraghi ancora in corsa prima della puntata di lunedì 5 giugno: Alessandra, Andrea, Cristina, Gian Maria. Helena, Luca, Mazzoli, Pamela, oltre ai due nominati. Eliminato Fabio Ricci come visto, nel corso della nona puntata è stata annunciata la prima finalista: si tratta di Pamela Camassa. Al televoto sono finiti invece Helena e Gian Maria.

Cosa è successo nell’ultima puntata, quando va in onda la finale dell’Isola dei Famosi

Ricordiamo che la finale dell’Isola dei Famosi è fissata per lunedì 19 giugno 2023, dunque ci restano soltanto altri due appuntamenti per questa edizione. Di conseguenza, la settimana prossima, il 12 giugno, andrà in onda la semifinale del reality. Chi dei naufraghi è finito dritto al televoto? E chi, quindi, rischia l’eliminazione? Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero avere una preferita nel cuore, Helena Prestes. A seguire, subito dopo, Nathaly Caldonazzo. Tra le due si nasconde la vincitrice di questa edizione, che vede al timone, ancora una volta, Ilary Blasi? Non ci resta che seguire le prossime puntate per capire cosa accadrà, lì dove tutto può cambiare. E da un momento all’altro.