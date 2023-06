Isola dei Famosi 2023, Mazzoli e Lo Cicero contro Helena: cosa è successo

Marco Mazzoli, uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, ha perso le staffe con Helena Prestes, una delle naufraghe più discusse e chiacchierate di questa edizione. Andiamo a scoprire il motivo della lite. L’Isola dei Famosi sta entrando nel vivo proprio sul finire del gioco e i litigi e incomprensioni sono un must have del giorno. La fame e le difficoltà della convivenza mordono gli umori dei naufraghi, che spesso si rendono protagonisti di attriti anche piuttosto accentuai. Nelle ultime ore, Marco Mazzoli si è abbandonato a un flusso di parole molto pesanti rivolte contro Helena Prestes. A questa scena ha assistito anche il suo amico fidato Andrea Lo Cicero. Il conduttore radiofonico non si è affatto sottratto dallo sciorinare una serie di frasi, senza dubbio poco garbate e rispettose: «Non sei un’unghia di Raz Degan e non sei bella come Belen, quindi deve stare calma». Ma a chi si stava riferendo? Andiamolo a scoprire.

Isola dei Famosi 2023, Mazzoli e Lo Cicero contro Helena. La lite

Come si sa la vita all’interno del perimetro circoscritto dell’Isola rende difficili e complicati i rapporti tra i naufraghi, causando malumore e litigi senza sosta. Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero hanno innescato un’accesa discussione con Helena Prestes che, secondo i due naufraghi, sta calcando il ruolo della vittima, maltrattata da tutto il gruppo per avere il favore del pubblico. Una storia che non suona come una novità alle orecchie dei fan più attenti del reality show condotto da Ilary Blasi.

Helena Prestes ripropone una strategia già vista?

I due naufraghi hanno accusato la modella brasiliana di voler riprendere la falsa riga della strategia vincente di Raz Degan, ma senza per nulla essere dotata dello stesso carisma e della stessa bellezza dell’ex modello israeliano. Inoltre, hanno sottolineato che Helena è sempre stata per i fatti suoi, non partecipando mai alle prove di gruppo e che si lamenta di continuo. Helena ha cercato di difendersi dalle accuse, ma senza successo. Entrambi sono rimasti irremovibili nella loro posizione e hanno continuato imperterriti nei loro giudizi.

Cosa pensano i fan

I commenti dei fan in merito alla vicenda di Helena Prestes sono molto contrastanti: c’è chi ritiene che la modella faccia la vittima troppo spesso, mentre altri la difendono accusando gli altri naufraghi di atti di bullismo verso la ragazza. Alcuni hanno anche paragonato Helena a Belen Rodriguez, la showgirl argentina che partecipò all’Isola dei Famosi nel 2008 e che fu molto criticata per il suo atteggiamento provocatorio e per le sue frequenti liti con gli altri concorrenti. Chi avrà ragione? Il pubblico da casa sarà chiamato a decidere il destino dei naufraghi nelle prossime puntate.