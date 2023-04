Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023: chi è il conduttore radiofonico, età, carriera, oggi, libro, moglie, figli e Instagram

Marco Mazzoli è un volto molto conosciuto nel mondo dello spettacolo e soprattutto in quello radiofonico perché ha inventato il famoso Zoo di 105. Parliamo di un grande speaker radiofonico, che ad oggi è anche il boss di una stazione radio di Miami: Revolution 93.5. Marco sta per salpare per partecipare alla grande avventura de l’Isola dei famosi, sarà pronto alla sfida? Non lo sappiamo, nel frattempo, però, scopriamo meglio chi è! Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è il conduttore radiofonico Marco Mazzoli: età, carriera, libro

Marco Mazzoli è nato a Milano il 20 ottobre del 1972 sotto il segno della bilancia e oggi ha 50 anni. Lui è un figlio d’arte perché il padre è stato il direttore artistico di Walt Disney per moltissimi anni. Marco ad oggi vive a Miami ed è naturalizzato statunitense, ma i primi passi nel mondo della radio li ha fatti in Italia. Nel 1987 ha iniziato con qualche piccolo ruolo di poco rilievo nelle radio locali della Lombardia, soprattutto nella provincia di Milano. Non si è fermato alla radio, ma è approdato anche usl piccolo schermo, diventando il conduttore di Castrocaro e per un periodo è stato un inviato di Sriscia la notizia. Soltanto anni dopo, nel 1998 ha iniziato a collaborare con Radio 105, per la quale ha inventato l’amato programma “Lo zoo di 105”.

Vita privata: moglie e figli

Marco Mazzoli condivide la vita con la storica compagna Stefania Pittaluga, con cui convive nel cuore della bellissima Miami. I due si sono conosciuti molto giovani e sono convolati a nozze nel 2010. Lei è la marketing director de “Lo zoo di 105” e della loro radio statunitense “Revolution 93.5”. I due non hanno figli, ma a completare la famiglia ci sono due dolcissimi cagnolini con cui vanno davvero ovunque. Ecco uno scatto della famiglia al completo dal profilo Instagram di Stefania:

L’avventura all’Isola dei Famosi 2023 e il successo su Instagram

Marco Mazzoli sta per lasciare tutto per partire per un’incredibile avventura su una piccola isola in mezzo all’oceano in Honduras. Sarà pronto ad affrontare tutte le sfide per la sopravvivenza che gli capiteranno durante lo show? I fan sono impazziti all’idea di vederlo affrontare questo incredibile viaggio. Nel frattempo, potete seguirlo su Instagram sul suo profilo che vanta 444 mila followers: