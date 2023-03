Affari tuoi 2023: come partecipare e quando inizia, tutto sui casting. Presto il famoso cavallo di battaglia di Rai 1 potrebbe tornare in onda. Infatti, si pensa di rimandare in onda “Affari Tuoi”, che manca dal piccolo schermo dal 2017. A ufficializzare questa tentazione all’interno di viale Mazzini, un avviso di partenza di casting per fare i concorrenti al noto gioco televisivo italiano, che quest’anno potrebbe essere condotto da Amadeus.

Come partecipare ad Affari Tuoi

Sono tantissime le persone che vorrebbero partecipare al famoso “gioco dei pacchi” della Rai, con i potenziali concorrenti che da anni chiedono quando avverranno i casting per provare a partecipare al famoso programma. Attualmente, per poter partecipare ad Affari Tuoi esistono due metodi:

Partecipare come concorrente

Partecipare come pubblico

A effettuare i provini, che dovrebbero iniziare a breve, dovrebbe esserci anche Amadeus. Proprio il noto direttore artistico di Sanremo, ha ereditato il timone del famoso gioco televisivo targato Rai. La Rai avrebbe pensato a lui, perchè abituato nella guerra di ascolti nel prime time, vincendo spesso e volentieri di un altro programma storico, ma di casa Mediaset: Striscia la Notizia. Amadeus sarebbe un maestro della fascia oraria che va dalle 20.30 alle 21.20, dimostrandosi il condottiero perfetto per un programma collaudato e che già in passato ha fatto record di ascolti.

Il programma potrebbe vedere un Amadeus sempre in televisione, poiché cambieranno diverse cose dal passato. A cominciare dall’idea che il gioco non andrà in onda solo il sabato sera, ma bensì tutti i giorni. Un modo, secondo voci di viale Mazzini, che dovrebbe tornare a rosicchiare gli ascolti nel prime time di Striscia la Notizia, che dall’assenza di “Affari Tuoi” sarebbe tornata a coronare in solitaria il dominio in quella fascia oraria. La guerra di ascolti tra Rai e Mediaset è ripartita: quale programma televisivo la spunterà questa volta?