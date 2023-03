Programmi in tv ad aprile e maggio 2023, dall’Isola dei Famosi ad Affari tuoi: il calendario completo con le date

Programmi tv. Per il mese di aprile e maggio 2023 sono in arrivo tantissime novità per quanto riguarda il fronte dell’intrattenimento televisivo. Tutto è pronto, bisogna solamente attendere l’inizio e i primi appuntamenti che, però, hanno già una data ufficiale di uscita. Continuate a leggere se volete rimanere informati e sempre sul pezzo!

Oscar 2023, dove vedere i film candidati in streaming: ecco quali sono

Partenza programmi primavera 2023: tutti gli appuntamenti

Come anticipato, la Primavera porta sempre delle novità entusiasmanti, su tutti i fronti. Anche quello della televisione e dell’intrattenimento. Con l’aiuto delle anticipazioni fornite dal canale di DavideMaggio.it, vogliamo rivelarvi tutte i programmi e gli appuntamenti che ci aspettano per il mese di aprile e maggio. La lista in questione è ufficiale e, a meno di variazioni dell’ultima ora o imprevisti, dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata. Siete pronti? Eccoli di seguito:.

Sabato 1 aprile

Quinta Dimensione – Rai 3

Mercoledì 5 aprile

Back to School – Italia 1

Venerdì 7 aprile

Speciale Porta a Porta + Via Crucis – Rai 1 (serata unica)

The Good Doctor 6 – Rai 2

Domenica 9 aprile

Il Borgo dei Borghi – Rai 3 (serata unica)

Ti Spedisco in Convento – Real Time

Mercoledì 12 aprile

Expo Roma – Rai 1 (serata unica)

Luce dei Tuoi Occhi 2 – Canale 5

Venerdì 14 aprile

Ci Vuole un Fiore – Rai 1

Il Patriarca – Canale 5

Domenica 16 aprile

Vivere Non è un Gioco da Ragazzi – Rai 1

Lunedì 17 aprile

L’Isola dei Famosi – Canale 5

Napoletano? E famme ‘na pizza! – Rai 2 (serata unica)

Martedì 25 aprile

Tina partigiana – Rai 1 (serata unica)

Giovedì 27 aprile

Indovina Chi Viene a Cena – Rai 3

Venerdì 28 aprile

I Migliori Anni – Rai 1

Sabato 29 aprile

Serata Callas (titolo da definire) – Rai 3 (serata unica)

Programmi in partenza per maggio 2023

Ecco invece tutti i programmi che inizieranno per il mese di maggio 2023:

Lunedì 1 maggio

Concerto Primo Maggio – Rai 3 (serata unica)

Martedì 2 maggio

Sophie Cross – Rai 1

Mercoledì 3 maggio

Speciale Ulisse – Rai 1 (serata unica)

Sabato 6 maggio

Tutti i Sogni Ancora in Volo – Rai 1

Lunedì 8 maggio

Il Maresciallo Fenoglio – Rai 1

Martedì 9 maggio

Eurovision Song Contest – Rai 2

Mercoledì 10 maggio

David di Donatello – Rai 1 (serata unica)

Martedì 16 maggio

Non Sono una Signora – Rai 2

Giovedì 25 maggio

Ulisse racconta Piero Angela – Rai 1 (serata unica)

Venerdì 26 maggio

Gigi, Uno come Te – Rai 1 (serata unica)

Aemilia 240 – Rai 3