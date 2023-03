You 5 si farà su Netflix? Data di uscita, trama e anticipazioni

You 5. Insomma, ce lo stiamo chiedendo tutti, e da un pezzo ormai: You 5 si farà? Per il momento, la piattaforma di streaming più famosa, Netflix, non sembra sbilanciarsi troppo sul futuro della serie che, per il momento, è ritornata da giovedì 9 febbraio 2023 con i primi episodi della quarta ed ultima stagione a disposizione. Ma cerchiamo di vederci chiaro.

Mare Fuori 5 e 6 si faranno? Data di uscita e anticipazioni

You, la serie di successo su Netflix

Pariamo anzitutto col dire che da una parte è assolutamente chiaro che You non è, almeno per il momento, a rischio cancellazione, dal momento che parliamo di una delle serie originali di maggior successo della piattaforma negli ultimi tempi. Da un altro versante, invece, va sottolineato anche un altro fatto, di non poco conto: la serie in questione non è una produzione interamente relegata a Netflix. Nel dettaglio, infatti, pare si tratti di un lavoro effettuato in uno studio esterno, Warner Bros Tv, che la produce per conto di Netflix. Ovviamente non è l’unica di questo genere: anche per altre serie di maggior successo è avvenuto lo stesso, come ad esempio Manifest e Lucifer.

La produzione di You 5: si farà?

Dati questi riferimenti, ora è importante sottolineare che, poiché la serie viene prodotta da uno studio esterno a Netflix, allora i costi di produzione e di licenza incrementano concretamente, così come aumentano le voci di budget. E quindi, ecco che il tutto significa che You deve totalizzare ore di visualizzazione davvero alte, mirabolanti, per poter convincere i membri della dirigenza Netflix ad un ulteriore investimento su di una prossima ed ipotetica stagione.

Cosa sappiamo al momento

Inoltre, come ormai sappiamo bene, Netflix è molto restia nello spingersi oltre le tre stagioni con le sue produzioni originali. E, di fatto, considerando che di You, Netflix ne ha prodotte solamente 3 di stagioni, cioè dalla seconda alla quarta, con la quinta potrebbe sforare leggermente. Inoltre, un altro dettaglio che ci fa ben sperare è il fatto che Netflix, nel suo piano marketing e di diffusione, non ha mai promosso la quarta come la stagione finale. E si tratta, comunque, di una strategia che Netflix ha sempre impiegato in passato con i suoi titoli di maggior successo. Se si farà, la quinta stagione esordirà molto probabilmente nel corso del 2024.