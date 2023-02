Sex Life 2 su Netflix a marzo: quando esce, trama e cast

Netflix non si smentisce mai, e ogni mese aggiorna continuamente il suo immenso catalogo di film e serie tv, consapevole che i suoi fruitori non aspettano altro che scoprire tutte le nuove storie e trame che si susseguiranno. Ogni volta c’è sempre qualche novità, e ovviamente anche per il mese di marzo 2023, dobbiamo aspettarci il meglio, come la seconda stagione di Sex Life, che tornerà con tanti avvincenti episodi tutti da scoprire. Pronti?

Netflix, le novità in arrivo a marzo 2023: le serie e i film migliori

Sex Life 2 su Netflix: la seconda stagione in arrivo nei prossimi giorni

Sex Life è stato un successo, e la serie è pronta a fare il suo gran ritorno anche sugli schermi italiani grazie alla piattaforma di streaming più famosa di sempre, Netflix, portando così un bel quantitativo di passione e coinvolgimento per tutti gli utenti della piattaforma che già fremono all’idea e alla recente notizia. Di fatto, la prima serie è stata davvero un grande successo, come dimostrano i dati mediatici raccolti da coloro che monitorano i comportamenti dei fruitori sulla piattaforma. Per tale ragione, ecco che anche la seconda stagione, Sex Life 2, è pronta a smistare i suoi nuovi episodi. La prima stagione aveva conquistato un po’ tutti, grazie al tema e agli sviluppi della trama e dell’intreccio. Nessuna esclusione di genere, uomini e donne completamente travolti dalla serie che racconta il sesso, l’amore, il desiderio al femminile, il matrimonio moderno, le sue problematiche, i conflitti, e che mette in scena tutti i tormenti, così come i pensieri più intimi delle donne. Tutto questo, e molto altro, farà il proprio ritorno su Netflix a partire dai primi giorni del mese di marzo 2023. La domanda, ora, è solamente una: quando debutterà Sex Life 2 su Netflix? Ma, soprattutto, cosa dobbiamo aspettarci dal capitolo due?

Quando debutta su Netflix?

Questa seconda stagione di Sex Life, ovviamente riprenderà tutte le questioni in sospeso della prima parte, ripartendo proprio dalla storia precedente, dove è stata interrotta. Billie è ritornata con Brad, per cercare di riprendere il tutto dove l’avevano lasciato ben dieci anni prima. E da qui tantissimi colpi di scena, flirt, ossessioni, desideri reconditi e tante scene ”hot” come promettono dalla produzione e dalle anticipazioni a riguardo. La seconda stagione, con i suoi nuovi episodi, debutteranno nel catalogo a partire dal prossimo 2 marzo 2023. Dunque, ancora un altro po’ di pazienza, e il gioco è fatto!