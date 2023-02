Quali sono le serie tv che escono a marzo 2023 su Netflix? Titoli e date di uscita

Le serie tv tengono incollati migliaia di telespettatori allo schermo. Appassionati che mentre stanno seguendo la stagione di una fiction si chiedono già se e quando ci sarà il prossimo capitolo, come se si temesse che quello che si sta seguendo segna la fine della storia. Netflix distribuisce in streaming film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento e rappresenta una delle principali ‘fonti’ dalle quali i telespettatori attingono contenuti. Ma cosa ha in serbo Netflix per il prossimo mese di marzo?

Le due principali serie annunciate da Netflix

Sono in particolare due gli appuntamenti annunciati: Tenebre e ossa e Sex/Life. Il primo è un fantasy basato su romanzi di Leigh Bardugo ed è arrivato alla seconda stagione nella quale Alina e Mal affrontano un viaggio per trovare due figure mitiche che li aiutino a combattere contro il generale Kirigan e il suo esercito. Il secondo, invece, alla seconda stagione vede Billie che torna dal marito e dalla sua famiglia, ma sente la mancanza di Bred che cerca di proseguire la sua vita con Gigi mentre il marito si è buttato in una nuova storia con il suo capo, Francesca.

Torna anche Incastrati con Ficarra e Picone

Ficarra e Picone tornano con la commedia Incastrati. Una seconda stagione nella quale i due tecnici si trovano a fare i conti con boss malavitosi. I due ancora una volta si trovano alle prese con misteri ed equivoci. Ma non finisce qua perché c’è anche Agent Elvis, uno spy thriller nel quale Elvis Presley è un vigilante che combatte contro le forze oscure. E infine e c’è The Night Agent, nel quale un agente dell’FBI si trova coinvolto in una cospirazione contro una talpa russa e si troverà coinvolto in una caccia al traditore che è finalizzato a salvare la nazione.