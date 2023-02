A che ora esce la Legge di Lidia Poët su Netflix? Orario e anticipazioni della serie con Matilda De Angelis

Sono tanti i telespettatori che stanno aspettando, da quando è stata annunciata, la serie tv La legge di Lidia Poët, che presto, tra pochissime ore, sbarcherà sulla piattaforma in streaming Netflix. Ma di cosa parla? Si tratta di una storia vera? E chi sono gli attori che fanno parte del cast di questa fiction, che si preannuncia essere già un successo? Ecco tutte le anticipazioni e l’orario di uscita degli episodi.

La storia vera di Lidia Poët su Netflix

La legge di Lidia Poët, che racconta la storia della prima avvocata italiana, sbarcherà su Netflix proprio oggi, il 15 febbraio. E gli episodi (sei in totale), come sempre, saranno disponibili a partire dalle 9 di mattina. La serie tv oltre a Netflix sarà disponibile anche su Sky Glass e Sky Q. A interpretare Lidia Poët la giovane attrice Matilda De Angelis: la protagonista, per chi non lo sapesse, è una ragazza di Torino che nell’800 sogna la parità tra uomini e donne. Lei è un avvocato ed esercita la sua professione con coraggio.

Trama e anticipazioni episodi

La serie tv è ambientata a fine ‘800: in quel periodo una sentenza della Corte d’appello di Torino aveva dichiarato illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati. Era una donna e non poteva esercitare la professione. Ma lei non si è arresa: ha iniziato a lavorare nello studio legale del fratello, poi ha pensato a un piano per cambiare le cose. E per andare oltre i pregiudizi dell’epoca, dove le donne non contavano e tutto era nelle mani degli uomini. Ad aiutarla ci sarà un giornalista, suo cognato.

Cast

Nel cast oltre a Matilda De Angelis anche: