Matilda De Angelis e i problemi con l’ansia: “Ho chiesto aiuto”

Toccanti, ‘crude’ e vere le parole di Matilda De Angelis che, con cura, ha scelto di usare in occasione dell’Acne awareness month, il mese della sensibilizzazione sull’acne. Un tema difficile da affrontare che forse si può capire solo se si vive realmente. Un disagio continuo, dolore e cause legate, molto spesso, a situazioni di ansia e stress che, purtroppo, stanno diventando sempre più frequenti.

Lo sfogo di Matilda de Angelis

L’attrice Matilda, una delle più note a livello internazionale in questo momento, è solita ad esporsi sui social per far vedere la parte più ‘vera’ e ‘fragile’ del suo animo. Per mostrare l’esempio di realtà che sui social sfugge troppo spesso. Per disilludere le persone che pensano che ‘per gli altri con successo’ tutto sia semplice. Ma in realtà, siamo tutti estremamente simili.

“Bisogna imparare a essere vulnerabili, a cercare aiuto, ad aprirsi. Ho iniziato a soffrire di ansia tre anni fa. Una sensazione difficile da spiegare. Un macigno sul petto che mi impediva di respirare, tutto attorno a me non aveva più senso. Tutti i miei sentimenti spazzati via. Avevo paura di uscire di casa e di tornarci. Avevo paura del cambiamento, della rottura di un ‘equilibrio'”.