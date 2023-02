Oscar 2023, dove vedere i film candidati in streaming: ecco quali sono

Capita sempre più spesso che la stagione dei premi bussi alla nostra porta e che la maggior parte di noi non abbia visto i film candidati e non sappia dove trovarli. Vale per i David di Donatello, ma vale incredibilmente anche per gli Oscar, il più ambito riconoscimento del cinema che di anno in anno perde spettatori perché è ormai chiarissimo che una fetta sempre più grande del pubblico snobbi la sala per trovare rifugio nelle piattaforme di streaming, nelle serie, nelle pellicole che si possono gustare comodamente dal divano di casa.

Dove vedere i film candidati agli Oscar 2023

Non aver visto i film candidati all’Oscar – la cui cerimonia andrà in scena la notte tra il 12 e il 13 marzo, visibile in Italia su Sky – ci mette automaticamente fuori dal cerchio magico della discussione, impedendoci di spiegare perché tifavamo per un certo titolo anziché per un altro e perché la nostra attrice del cuore meritava di salire sul palco del Dolby Theatre e mostrare l’Oscar ai fotografi più di un’altra. Recuperare i film principali selezionati dall’Academy e pronti a battersela nella notte più scintillante di Hollywood è, quindi, oltremodo cruciale per i cinefili, ma anche per tutti quelli che non hanno intenzione di farsi cogliere impreparati impressionando i propri amici alla prossima cena a base di vino rosso e chiacchiere, e noi di Vanity Fair siamo qui per aiutarvi.

Da Everything Everywhere All at Once, il film favorito alla vittoria finale dopo aver conquistato il SAG Award, al meraviglioso Tár che potrebbe, Michelle Yeoh permettendo, regalare a Cate Blanchett il suo terzo Oscar, passando per Elvis, uno dei film più chiacchierati del 2022, per l’eccitante Top Gun: Maverick, uno dei sequel più riusciti degli ultimi vent’anni, e per il fin troppo sottovalutato Blonde di Andrew Dominik, finito addirittura tra i nominati dei Razzie Awards, ecco dove poter recuperare tutti i film più importanti in lizza per gli Oscar 2023.

Top Gun: Maverick

Diciamolo: mettere in piedi un sequel accattivante e convincente è praticamente impossibile, ed è per questo che l’operazione tentata da Joseph Kosinski e da Tom Cruise, tornato 36 anni dopo nel ruolo del mitico e affascinante pilota Pete Mitchell, rasenta il capolavoro. Il film è, infatti, riuscito a convincere tutti, sia il pubblico che la critica, gareggiando all’Oscar per diverse categorie, tra cui Miglior Film (che non vincerà) e Migliore Sceneggiatura Non Originale. Il film è disponibile sulla piattaforma Paramount+ e su Sky.

Elvis

Pochi film sono riusciti a dividere la critica internazionale come Elvis di Baz Luhrmann, che ha scelto di raccontare la storia del Re del Rock abbracciando tutta la vita dell’artista, dall’infanzia fino alla morte. Anche se non tutto ha funzionato come avrebbe dovuto – Tom Hanks, per esempio, che ha ottenuto una nomination ai Razzie come peggior attore proprio grazie al ruolo del colonnello-manager di Elvis Tom Parker -, la cosa che ha messo tutti d’accordo è stato senza ombra di dubbio il talento e il fascino del giovane Austin Butler, nominato come miglior attore. Il film è disponibile su tutte le piattaforme di acquisto, da Chili a Apple, a pagamento, e incluso su Infinity.

Aftersun

Il film di Charlotte Wells è un ritratto intimo e complesso della fanciullezza di una bambina che, durante una vacanza in Turchia con suo padre, coglie i primi sintomi di un disagio che in quel momento era troppo piccola per comprendere. Meraviglioso Paul Mescal, l’attore lanciato dalla serie Normal People e pronto a diventare un divo tout court grazie al sequel del Gladiatore appena ordinato. Il film è disponibile su MUBI.

Blonde

Molti non lo hanno capito ma, a parer nostro, il film di Andrew Dominik ispirato al grandioso romanzo di Joyce Carol Oates pubblicato da La Nave di Teseo presentato a Venezia è uno dei ritratti più spietati di Marilyn Monroe che Hollywood abbia mai realizzato. Grandiosa Ana De Armas che, purtroppo, difficilmente riuscirà a portarsi a casa l’Oscar. Il film si può vedere su Netflix.

Niente di nuovo sul fronte occidentale

È il film che ha fatto incetta di premi alla cerimonia dei BAFTA, gli Oscar inglesi, anche se la critica e, soprattutto, il pubblico sembrano non essersi accorti della sua esistenza. Il film tedesco diretto da Edward Berger segue la storia di Paul Bäumer, un giovane studente che si arruola volontariamente nell’esercito imperiale tedesco scoprendo, sul fronte, quanto sia disperata e terribile la realtà della Prima Guerra Mondiale. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Erich Paul Remark, è disponibile su Netflix.

Black Panther: Wakanda Forever

La critica si è divisa su questo sequel di casa Marvel orfano del suo protagonista assoluto Chadwick Boseman, che per noi avrebbe meritato l’Oscar in absentia per la sua straordinaria interpretazione in Ma Rainey’s Black Bottom. La speranza, a questo punto, è tutta per Angela Bassett, che secondo qualcuno potrebbe sfangarla nella categoria di miglior attrice non protagonista. Il film è disponibile su Disney+.

Le pupille

Dopo aver bocciato Nostagia di Mario Martone nella categoria del Miglior Film Internazionale – quello che un tempo agli Oscar si chiamava Miglior Film Straniero -, l’Italia agli Oscar gareggia come miglior cortometraggio grazie alla meravigliosa opera di Alice Rohrwacher che, partendo da una lettera di Elsa Morante, mette in piedi una storia tenera e a tratti crudele con un cast che brilla anche grazie ad Alba Rohrwacher e Valeria Bruni Tedeschi. Il film è disponibile su Disney+.

Argentina, 1985

Il meraviglioso film diretto da Santiago Mitre è ispirato alla vera storia dei procuratori Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, che nel 1985 osarono indagare e perseguire i responsabili della fase più sanguinosa della dittatura militare argentina. Il risultato è una storia drammatica con una spruzzata di umorismo qui e lì che rende il film unico nel suo genere. Il film è disponibile su Prime Video.

Pinocchio

Anche se si allontana parecchio dalla trama originale scritta da Carlo Collodi, la versione in motion picture di questo classico ad opera del regista premio Oscar Guillermo Del Toro è una riflessione amarissima sulla vita e sul rapporto genitori e figli che speriamo davvero possa portarsi a casa l’Oscar come miglior film d’animazione. Il film è possibile vederlo su Netflix.