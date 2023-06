Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi dice addio e lascia la conduzione del reality? Cosa è successo

Un rumor mediatico scuote il mondo del piccolo schermo: Ilary Blasi potrebbe essere costretta a dire addio alla conduzione de L’Isola dei Famosi, il reality show che va in onda ogni lunedì su Canale 5. A rivelarlo è il settimanale Nuovo Tv, che riporta una voce di corridoio secondo cui Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, non sarebbe soddisfatto delle performance dell’ultima edizione del programma. “Pier Silvio avrebbe cominciato ad analizzare L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione”, scrive la rivista.

Ilary Blasi abbandona l’Isola? che cosa è successo

Quali sarebbero le ragioni del malcontento del figlio di Silvio Berlusconi? A quanto pare, il reality show avrebbe dei costi eccessivi rispetto agli ascolti ottenuti, che non sarebbero all’altezza delle aspettative. Inoltre, il programma avrebbe subito diversi contrattempi a causa degli infortuni e dei ritiri di alcuni concorrenti, che hanno compromesso l’equilibrio tra le squadre e lo svolgimento delle prove.

Troppo svogliata e strapagata?

Ma non solo: a far storcere il naso a Pier Silvio Berlusconi ci sarebbe anche l’atteggiamento di Ilary Blasi, che non sembrerebbe molto coinvolta nella conduzione del reality show. L’ex moglie del calciatore Francesco Totti, infatti, spesso scherza sul fatto di voler tornare a casa presto per andare a dormire e non nasconde la sua poca simpatia per alcuni concorrenti. Ci si chiede se questo atteggiamento è ben accetto da parte di Pier Silvio e se realmente l’ex moglie di Totti guadagni circa 300mila euro per ogni edizione del programma che presenta dal 2021.

Chi sarà eliminato stasera? I sondaggi

Stasera, lunedì 5 giugno, andrà in onda la terzultima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, che vedrà sfidarsi per la permanenza sull’isola Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci dei Jalisse. I due naufraghi sono stati nominati dai loro compagni di avventura e ora dovranno affrontare il televoto del pubblico da casa. Secondo i sondaggi del web, la favorita per restare in gioco sarebbe Nathaly Caldonazzo, che ha conquistato la simpatia dei telespettatori con la sua grinta e il suo spirito di adattamento. Fabio Ricci, invece, potrebbe essere penalizzato dal suo carattere polemico e dalla sua scarsa partecipazione alle attività dell’isola. Chi avrà ragione? Lo scopriremo stasera, su Canale 5.