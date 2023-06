Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023? Quote scommesse, sondaggi e pronostici

L’Isola dei Famosi è nel pieno del successo. Il reality che come ogni anno cattura l’attenzione degli italiani è iniziato ormai da qualche settimana e si dibatte già sui favoriti e sul possibile vincitore. Ecco le quote nel dettaglio.

Isola dei Famosi 2023, chi vincerà?

Sono tantissimi i concorrenti che partecipano alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tra i nomi ci sono Pamela Camassa e Marco Mazzoli, considerati come favoriti alla vittoria finale. Poi vi sono Paolo Noise, Nathaly Caldonazzo, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia, Helena Prestes, Cecchi Paone, Fabio Ricci, Alessandra Drusian, Simone Antolini, Claudia Motta, Fiore Argento, Marco Predolin, Corinne Clery e Christopher Leoni. Secondo i principali operatori del betting i favoriti alla vittoria finale sono Mazzoli e Scuccia, seguiti da Camassa, Prestes, Ricci e Lo Cicero. Chi sarà il vincitore del reality?

Isola dei Famosi e concorrenti, le quote scommesse

Ecco il riepilogo delle quote Snai su chi vincerà l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi:

Marco Mazzoli: 2,50

Cristina Scuccia: 4,00

Pamela Camassa: 5,00

Andrea Lo Cicero: 7,00

Helena Prestes: 10,00

Alessandra Drusian: 12,00

Fabio Ricci: 15,00

Nathaly Caldonazzo: 20,00

Di seguito, invece, le quote del bookmaker Goldbet per la finale dell’Isola dei Famosi:

Marco Mazzoli: 3,00

Helena Prestes: 5,00

Paola Camassa: 6,00

Cristina Scuccia: 6,00

Andrea Lo Cicero: 8,00

Alessandra Drusian: 13,00

Fabio Ricci: 16,00

Nathaly Caldonazzo: 21,00

Quindi chi vincerà l’isola secondo le stime? A meno di un mese dalla finale, le quote dei bookmaker sul vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 sembrano puntare tutte su Marco Mazzoli, la cui vittoria è data a 2,50 da Snai e a 3,00 da Goldbet e Better. Ma è ancora tutto da vedere! Chissà se nel corso delle puntate ci saranno nuovi favoriti ed eliminati, non ci resta che attendere.