Isola dei Famosi 2023, il cachet dei naufraghi: ecco quanto guadagnano

L’Isola dei Famosi 2023 prosegue, con una fonte Mediaset che ha reso pubblici i cachet di concorrenti e protagonisti in studio del reality show. Come ogni reality, sono tanti i soldi che ogni concorrente guadagna per partecipare a questi giochi televisivi. Ancora di più poi in questo particolare show, dove i concorrenti vengono reclusi nelle isole caraibiche dell’Honduras, con dure prove fisiche per vincere il programma.

Il cachet dei concorrenti per l’Isola dei Famosi 2023

Ogni concorrente non guadagna sul grado di celebrità, come invece avveniva con il Grande Fratello. Tutti partono alla pari, con un bonus che scatta ogni settimana in più di permanenza sulla famosa isola honduregna. Quindi, più riesci a rimanere, più ha la possibilità di portare un gruzzoletto non indifferente a casa. Cifre giustificate, considerato come le condizioni della realtà honduregna mette a dura prova ogni concorrente, soprattutto sul piano dell’integrità fisica, alimentare e mentale.

Forte investimento sullo staff sanitario

Il programma ha investito grandi cifre anche sullo staff sanitario del programma, con medici e infermieri esperti che devono poter intervenire in ogni attimo sull’isola. I malori, come abbiamo visto anche in queste prime settimane di show, sono sempre dietro l’angolo, costringendo spesso i concorrenti anche a lasciare il gioco (l’ultimo Paolo Noise). Le situazioni possono essere di vario genere, passando dall’infortunio a un gioco oppure un malore dovuto alla mancanza di un’alimentazione equilibrata o le condizioni avverse del clima.

Chi vince il programma, cosa porta a casa?

Chi vincerà il programma, alla fine, porterà a casa una cifra di 100 mila euro. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023, per regolamento, dovrà devolvere il 50% della vincita in beneficienza, portando a casa solamente 50 mila euro. Soldi che, però, si recupereranno magari con serate “in” presso le discoteche della movida italiana, che oltretutto saranno pienissime durante lo svolgimento della stagione estiva ormai prossima.