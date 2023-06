Isola dei Famosi 2023, con chi è fidanzata Cristina Scuccia: ‘Spero di poter parlare con mia madre di questo amore’

Cristina Scuccia è la protagonista indiscussa dell’Isola dei Famosi 2023. L’ex suora, che ha conquistato il pubblico con la sua voce e la sua simpatia, ha stupito tutti con una rivelazione bomba: è fidanzata! La 34enne, che ha lasciato il convento dopo aver vinto The Voice nel 2014, ha confessato di avere una persona speciale che vive a Madrid e che ha conosciuto poco prima di partire per l’Honduras. Una love story nata sotto il segno della discrezione e della riservatezza, tanto che nemmeno la sua famiglia era a conoscenza di questo legame. Ma chi è il fortunato o la fortunata che ha fatto battere il cuore dell’ex suora? E come ha reagito la madre di Cristina alla notizia?

La mamma di Cristina Scuccia e la scoperta del fidanzamento

La mamma di Cristina Scuccia ha scoperto in diretta all’Isola dei Famosi che sua figlia è fidanzata. La signora Raffaella, che ha sempre sostenuto le scelte della 34enne, anche quella di abbandonare il velo, ha inviato un messaggio d’amore e di comprensione alla naufraga, dicendole che la sua felicità è la sua e che non vede l’ora di abbracciarla e parlare con lei di tutto ciò che desidera. Cristina si è commossa alle parole della madre e ha ringraziato anche suo padre defunto, che prima di morire le aveva detto di accettare tutto ciò che lei avrebbe voluto. “Spero di poter parlare con mia madre fuori da qui di questo amore che non vedo l’ora di ritrovare quando uscirò e che al momento voglio custodire, perché è una cosa nuova che sta nascendo, anche dentro di me”, ha detto l’ex suora.

Chi è il nuovo amore: Barbara D’Urso svela il dettaglio

Ma chi è il fidanzato o la fidanzata di Cristina Scuccia? La naufraga non ha mai specificato il sesso della persona che le ha rubato il cuore e ha sempre usato termini neutri per definirla. Tuttavia, c’è un dettaglio rivelatore che potrebbe svelare la verità sul suo amore segreto. A notarlo è stata Barbara D’Urso, durante la trasmissione Pomeriggio Cinque; la conduttrice ha fatto notare che Cristina, nel parlare di questa frequentazione, ha detto: “Spero di poterle dire”. Un pronome femminile che farebbe pensare a una relazione omosessuale. “Comunque io sarei felicissima se fosse una donna”, ha commentato Barbara D’Urso, esprimendo il suo appoggio all’ex suora.

Gli spettatori e fan di Cristina Scuccia si chiedono se riuscirà a mantenere il suo amore segreto fino alla fine dell’Isola dei Famosi… una possibile risposta viene da l’opinionista ufficiale dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, che ha espresso la sua convinzione sul fatto che, ora che la mamma della Scuccia l’ha rincuorata in diretta, la naufraga del reality troverebbe meno in difficoltà nel fare altre rivelazioni.