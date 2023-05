Cristina Scuccia è fidanzata: ‘C’è una persona nella mia vita, vive in Spagna’. La confessione all’Isola dei Famosi

Cristina Scuccia, ex suora di The Voice e ora naufraga all’Isola dei Famosi, si è lasciata andare. E per la prima volta, da quando è in Honduras, si è raccontata a cuore aperto. La ragazza, che ha deciso di togliersi l’abito da suora per iniziare una nuova vita, ha spiegato di essere innamorata: c’è una persona nella sua vita, vive in Spagna.

Cristina Scuccia, chi è la persona che vive in Spagna

“È un germoglio” – ha detto Cristina Scuccia a Ilary Blasi e a migliaia e migliaia di telespettatori, che ieri sera erano sintonizzati su Canale 5 per seguire la puntata. “L’amore è bello. Ho trovato una persona importante e non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona perché non voglio che si confonda la mia uscita dal convento per questa cosa” – ha spiegato. Cristina Scuccia, infatti, ha detto di aver lasciato il convento per una sua scelta e non perché fosse già innamorata di qualcuno. Questa persona l’ha conosciuta dopo e rappresenta, forse, l’inizio di questa sua nuova vita. Nulla, però, sull’identità di questa persona: l’ex suora si lascerà andare ancora di più, senza la paura di giudizi e pregiudizi?

Cosa ha detto ieri sera

“Io ho sempre detto che sono da sola perché volevo vivermela da sola, ma qui è difficile tenersi le cose belle. Mi sono sentita cento chili in meno quando l’ho detto e alla fine non sto facendo nulla di male, io sto amando” – ha ribadito la naufraga, che ha poi svelato qualche dettaglio in più su questa storia d’amore. “Sono un paio di mesi, da quasi poco prima di entrare nell’isola. È un germoglio e come tale i germogli vanno protetti. Non sono abituata a parlare d’amore in questo senso. Ci penso tanto a lei, l’amore è bello”.

Al momento, però, non conosciamo l’identità di questa persona, che resta misteriosa. Ilary Blasi ha cercato di fare qualche domandina in più, ma Cristina Scuccia non si è lasciata andare. E ha solo ribadito che vive in Spagna. E che sente tanto la sua mancanza. Nel corso delle prossime puntate scopriremo altro? All’Isola dei famosi, d’altra parte, tutto può cambiare. E non si può mai stare tranquilli.