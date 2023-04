Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi, chi è la mamma Lina: età, lavoro, foto

Oggi parliamo della mamma di Cristina Scuccia (la ex suor Cristina di “The Voice Italy”), ovvero la signora Lina Scuccia. La signora ha uno splendido rapporto con la propria figlia, che ricorda come “ben determinata e volenterosa di esaudire i propri sogni” fin dalla tenera età. Parole verissime, specialmente se consideriamo il percorso della stessa cantante e la sua separazione, a grande sorpresa, dei voti monastici all’inizio di quest’anno.

La signora Lina, la mamma di Cristina Scuccia

Come ci tende a ribadire la signora, è proprio Lina a sostenere per prima il talento musicale dell’ex suor Cristina. Infatti, si mostra come una madre permissiva e che soprattutto incentiva la propria figlia verso lo sviluppo della propria arte. Mai scelta fu più giusta, considerato anche come il personaggio della Scuccia sia diventato famoso proprio per quella voce originale e la sua energia nelle interpretazioni. Una fama che, a dirla tutta, non è dipesa interamente sull’indossare il velo in televisione o meno.

Cosa sappiamo della signora Lina?

La signora Lina all’anagrafe è registrata come Lina Rizza. Pur non sapendo l’età precisa, sappiamo come sia nata a Comiso, un Comune nella provincia di Ragusa. E’ sempre stata una casalinga, crescendo personalmente la piccola Cristina finchè è rimasta in casa. Si è sposata con Gino Scuccia, muratore e ovviamente papà della cantante. Come racconta l’ex suora: “Mia madre è sempre stata molto legata alla famiglia, che veniva prima di tutto. Un legame che ci ha fatto superare tutto, soprattutto dei momenti bui legati a delle economie familiari non proprio brillanti.

I figli Cristina e Silvio Scuccia

Oltre a Cristina, la signora ha avuto un secondo figlio: Silvio. Con entrambi i figli, la signora Lina è sempre stata molto presente. I figli ne descrivono “una donna comprensiva e soprattutto capace di sostenerti nelle decisioni della vita importanti, come accadde con Cristina quando decide di togliersi i voti”. Quando la ragazza gli comunicò di voler lasciare la tonaca, la mamma la comprese e soprattutto l’aiutò a superare quel periodo di transizione verso una nuova vita.