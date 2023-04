Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023: ‘Notte da incubo, ho paura del buio’, cosa è successo

Prime notti da incubo per Cristina Scuccia, ex suor Cristina, all’Isola dei Famosi. La cantante, infatti, avrebbe manifestato la paura per il buio, vivendo i primi giorni di questo reality come un incubo. L’ex monaca di The Voice Italy, secondo le testimonianze degli altri concorrenti, sarebbe stata a urlare tutta la notte in preda alla paura. Fortunatamente ha trovato la comprensione degli altri naufraghi, in primis di Corinne, che le avrebbe rivelato di “aver avuto paura del buio fino ai 25 anni”.

Isola dei Famosi da incubo, Cristina Scuccia ha paura del buio

Nonostante il coraggio con cui la Scuccia prova ad affrontare il reality, certe paure sembrano impietrirla. Dopotutto la cantante sapeva che l’isola honduregna era piena di pericoli, in primis poi brulicante delle paure più profonde che tutti noi teniamo nascoste nel nostro intimo. Per lei, oltre gli insetti e un mangiare più povero, la sfida si è rivelata essere soprattutto con la notte e l’oscurità, condizioni che gli incutono paura fin da quando era bambina. Una paura resa ancora più pressante all’interno di questo reality, considerato come le ore notturne nascondono le maggiori insidie all’interno dell’isola dei naufraghi.

A consolare l’ex religiosa, però, ci ha pensato l’attrice Corinne Clery, che si è stretta alla giovane ragazza impaurita. La stessa attrice racconta della Scuccia: “Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata così, spaventosissima, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Ieri ha iniziato a urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla”. La Scuccia pare essersi ripresa dallo shock, raccontando: “Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera”.