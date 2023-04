L’ex Suor Cristina Scuccia è fidanzata con una donna? Il gossip sulla naufraga dell’Isola dei Famosi

La situazione sentimentale dell’ex suor Cristina Scuccia sembra essere diventata oggetto del gossip da un po’ di tempo. C’è chi la vuole fidanzata con un uomo chi, invece, è convito che sia interessata alle donne. Le voci si susseguono, ma la diretta interessata non mette a tacere le chiacchiere chiarendo quale siano i suoi interessi e se ha già un impegno sentimentale.

Come nasce l’idea che l’ex suora possa avere interesse per le donne

La verità su l’ex suora che ha vinto The Voice of Italy è che, solo qualche tempo fa, intervistata da Silva Toffanin nel salotto di Verissimo, su Canale 5, aveva dichiarato di essere pronta anche ad innamorarsi, pur senza nascondere un certo timore. Adesso ulteriormente al centro dell’interesse per la sua partecipazione al reality condotto sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset, da Ilary Blasi, è nata la convinzione che possa avere un interesse per le donne. Un’idea che è nata seguendo proprio la trasmissione condotta dalla Blasi. Ma l’idea che possa essere gay nasce dalle dichiarazioni rese alla Toffanin, quando parlando di eventuali rapporti di coppia ha parlato di ‘persone’ e non di uomini.

C’è chi ritiene che sia felicemente fidanzata

Sulle preferenze della Scuccia, almeno per il momento non si sa nulla. Lei non è intervenuta a fornire chiarimenti, anche se restano le dichiarazioni rese da Deianira Marzano e Amedeo Venza che la volevano felicemente fidanzata. La Marzano avrebbe detto di essere al corrente della storia d’amore dell’ex suora, in quanto del suo stesso paese. “Abbiamo amici in comune e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto. Che c’è di male, non c’è nulla da vergognarsi. Infatti inizialmente pensavamo avesse lasciato i voti per questo motivo”. Venza, invece, ha parlato di una storia con un uomo specificando: ‘Pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano”. Tante le voci, quindi, intorno alla vita sentimentale dell’ex religiosa. Niente, però, che Cristina Scuccia abbia deciso di confermare o anche di negare. Tutto sembra avvolto dal mistero.