Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia (ex Suora) è fidanzata con un ex frate? Il gossip

Nonostante l’Isola dei Famosi sia cominciata da pochissimi giorni le prime indiscrezioni in merito ai naufraghi non si fanno attendere. A finire dritta dritta al centro dei rumors è Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina, che – stando ad alcune indiscrezioni emerse su Novella 2000 – sarebbe fidanzata con un ex frate! Tuttavia, al momento, l’identità dell’uomo non è nota. Ecco cosa sappiamo sulla vicenda che ha fatto subito drizzare le orecchie ai fan de l’Isola dei Famosi e non solo.

Il gossip sul fidanzamento (presunto) di Cristina Scuccia

La notizia che Cristina Scuccia possa essere sentimentalmente legata a qualcuno non ha mancato di destare un certo clamore. Infatti, almeno finora, la donna si era sempre dichiarata single e non interessata ad una relazione. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che la vedrebbe legata ad un ex religioso. Stando a quanto rivelato dai paparazzi di Novella 2000, la Scuccia starebbe frequentando un ex frate già da prima di arrivare in Honduras. Tuttavia, per proteggere la sua dolce metà dal gossip avrebbe deciso di mantenere segreta la loro storia d’amore.

Le indiscrezioni

Le prime voci sul presunto fidanzato di Cristina Scucccia sono arrivate dall’esperta di gossip Deianira Marzano secondo la quale donna non stia dicendo la verità in quanto, attualmente, non è single ma felicemente fidanzata. Rumors che poi trovano conferma anche da Amedeo Venza il quale ha aggiunto ulteriori dettagli, sostenendo che il fidanzato della Scuccia, come lei d’altra parte, sarebbe un ex religioso e che dopo averla conosciuta avrebbe deciso di abbandonare le vesti di frate francescano. Ora, dietro l’abbandono dell’abito religioso anche da parte della naufraga potrebbe esserci proprio l’incontro con un uomo speciale che l’ha convinta a compiere questo passo importante. Attualmente, l’identità dell’uomo non è nota, chissà che non trapeli nel corso delle prossime puntate dell‘Isola dei Famosi 2023!